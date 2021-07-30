Когда день матери в 2021 году: история, традиции и дата праздника
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Когда день матери в 2021 году: история, традиции и дата праздника

3:30:127/30/2021,Мария РодченковаФото: pxhere.com
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Сейчас у праздника есть свои отличительные символы. Например, цветок незабудка и плюшевый мишка, в руках у которого сердце с надписью “я тебя люблю, мама”.

женщины
На территории нашей страны день чествования мам всегда выпадает на последнее воскресенье ноября

В России отмечают немало праздников, которые так или иначе касаются семьи. Например, День детей, неофициальный День отца, который только недавно призвали сделать официальным, День семьи, а также День матери. О том, в какой день состоится чествование всех мам России - в нашем материале.

Почитать матерей начала еще до нашей эры - подобный праздник существовал еще в Древней Греции. Известно, что после он распространился и в другие государства. Например, в 18-29 века в воскресенье одного из месяцев хранительниц очага почитали в Великобритании. В Соединенных Штатах Америки его официально признали в начале 201 века, хотя до этого отмечали некоторое время без публичного одобрения властей. После этого День матерей начали праздновать в более чем 20 государствах планеты, а потом он и вовсе распространился почти на весь свет. В России его утвердили в конце 1990-х годов и с тех пор он является официальным праздником по всей стране.

В этот день принято поздравлять не только матерей, но и бабушек, близких родственниц, которые имеют детей, а также беременных женщин, которые только готовятся ощутить все прелести материнства. На территории нашей страны день чествования мам всегда выпадает на последнее воскресенье ноября, поэтому в этом году праздничный день состоится 28 числа.

Обычно в день праздника во многих городах проходят праздничные концерты, на которых особое внимание уделяют матерям, которые добились высоких успехов в воспитании детей или же тем, кто имеет трех и более детей. Во время торжественных мероприятий для них выступают музыкальные коллективы, кроме этого, их награждают памятными грамотами, дарят подарки и нередко присваивают денежные премии. Помимо, во многих школах и детских садах также проходит подобный праздник, где дети делятся рисунками своей семьи и матерей, читают стихи, а также говорят много добрых слов.

Сейчас у праздника есть свои отличительные символы. Например, цветок незабудка и плюшевый мишка, в руках у которого сердце с надписью “я тебя люблю, мама”. Также нередко праздничный день сопровождают благотворительные акции, направленные, например, на улучшение жизни многодетных семей с низким достатком.

В некоторых зарубежных странах принято готовить особые сладкие пироги, где-то люди матерям шлют праздничные открытки и т.д. Чаще всего семьи собираются за праздничным столом, где дарят матерям цветы или подарки.

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