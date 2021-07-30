С Международным Днем дружбы 30 июля самые теплые пожелания любимым людям
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С Международным Днем дружбы 30 июля самые теплые пожелания любимым людям

12:15:067/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Праздник международный Дружбы настал, и я от всей души вас с ним поздравить хочу, поддержки дружеской пожелать спешу и добра, чтоб каждый из вас смог воплотить свою мечту.

30 июля - Международный день дружбы
30 июля - Международный день дружбы

 Дата, когда отмечается Международный день дружбы - 30 июля.

30 июля - Международный день дружбы
30 июля - Международный день дружбы

Дружба – это для человека очень важно,
Дружба, это чувство опоры, каждому нужно,
И каждый из нас это твердо знает:
Жить без настоящей дружбы очень сложно!
Сегодня с праздником поздравляю, мои подруги,
С Днем дружбы, поздравляю, близкие друзья,
Нам без поддержки и улыбки друг друга,
Прожить уже просто никак нельзя!

***

Некоторые дружбу считают подарком,
Но друга преданного нужно заслужить,
Поэтому в этот прекрасный день дружбы,
Я желаю каждому человеку не забыть:
Позвоните друзьям своим близким,
Пожелайте просто так: мира, любви, добра!
А потом все эти искренние пожелания,
К вам же и вернуться, сторицей, сполна!

***

Позвоним в любое время лучшему другу,
Если вдруг в жизни стало очень туго,
И друг на помощь всегда прийти готов,
Быстро, днем и ночью, без лишних слов!
Я поздравить в этот праздник скорей,
Хочу всех самых близких, преданных друзей,
Тех, чьей дружбой очень сильно дорожу,
Тех, которых, в любое время я в гости жду!

30 июля - Международный день дружбы
30 июля - Международный день дружбы

Дружба бывает очень-очень разной,
Она бывает интересной, глубокой, разнообразной,
Бывает веселой, бывает очень спокойной,
Главное, чтоб была настоящей – достойной!
Ты другом всегда своим лучшим выбираешь,
Того кого любишь, кому доверяешь,
Того, кому можно свои открыть секреты,
С кем можно и в бой и нарушить запреты!

***

Друга верного иметь каждому нужно,
Сегодня я тебя хочу поздравить с Днем Дружбы,
Я очень счастлив, что в такой прекрасный день,
У меня для поздравлений столько есть людей!
Я каждому желаю, чтобы был товарищ,
С которым и повеселишься, и кашу сваришь,
Который не придаст и никогда не подведет,
И в трудную минуту всегда на помощь придет.

***

Праздник международный Дружбы настал,
И я от всей души вас с ним поздравить хочу,
Поддержки дружеской пожелать спешу и добра,
Чтоб каждый из вас смог воплотить свою мечту.
Я вам желаю сердечного благоговения, тепла,
И рядом несколько верных и приятных людей,
Чтоб не усомниться в них никогда-никогда,
Вы дружбу цените с каждым днем сильней!

Источник: pozdravik.ru

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