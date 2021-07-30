Картинки С Днем системного администратора на 30 июля классные поздравления для всех причастных
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Картинки С Днем системного администратора на 30 июля классные поздравления для всех причастных

12:03:267/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В День системного администратора пусть от мышки рука отдохнет, и июльского чистого воздуха ваша грудь на прогулке вдохнет.

30 июля - День системного администратора
30 июля - День системного администратора

Впервые этот праздник был отмечен 28 июля 1999 года в Америке и с тех пор к празднованию этой даты в последнюю пятницу июля присоединяются все новые страны.

***

Чтоб компьютеры ломались,
Вирусы в нем появлялись,
Но не часто, иногда...
Работа чтоб всегда была!
Начальство чтобы уважало
И важность Вашу понимало,
Вы гений, все Вам по плечу,
Прямо как лучшему врачу,
Удача в ногу чтоб шагала,
Прибыль к порогу доставляла,
Сегодня праздник сисадмина,
Желаем счастья, блага, мира!

30 июля - День системного администратора
30 июля - День системного администратора

***

Кто сидит такой серьезный,
В разноцветных кабелях?
Это наш админ системный —
Царь железа и софта.

В день, и в ночь, всегда он в форме,
Обезвредит вирус сложный.
Чтоб компы трудились в норме,
Труд чтоб был у всех возможный.

***

Дорогой наш сисадмин!
Ты системы властелин,
Праздник радостно встречай,
Поздравок наш принимай!

Пусть работа принесет
Уваженье и почет,
Ну, а денежный доход
Пусть лавиною пойдет!

30 июля - День системного администратора
30 июля - День системного администратора

***

Пожелаю, сисадмин,
Умственной железной хватки,
Пусть для радости причин
Преподносит жизнь в достатке!

Будет миллион друзей
Дорогих, не виртуальных,
И в работе ждёт твоей
Премий множество квартальных!

***

Пусть компьютер станет другом
И будет все без сбоев.
Пусть вся системная округа
Помогает, чтоб не было простоев.

Пусть фантазия вверх улетает,
Вдохновляет тебя и других.
Пусть счастье в жизни преобладает,
Чтобы от бед и ненастья отвык.

***

За работой следите со рвением,
Все в порядке у вас, на виду.
Пожелаем вам сил и терпения,
С жестким диском будьте в ладу.

В День системного администратора
Пусть от мышки рука отдохнет,
И июльского чистого воздуха
Ваша грудь на прогулке вдохнет.

Источник, pozdravok.ru

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