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Открытки и теплые слова С днем тестя и свекра на 30 июля

12:00:367/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Пожелаю в праздник тестю долгих дней, добра и счастья, пусть успех с удачей вместе часто в дверь твою стучатся!

30 июля - День тестя и свекра
30 июля - День тестя и свекра

30 июля - пришел черед для поздравлений старшего поколения мужчин в семье: тестя и свекра.

30 июля - День тестя и свекра
30 июля - День тестя и свекра

Желаю дорогому тестю
Я только радостных известий,
Побольше в жизни позитива,
Друзей, веселья, море пива,
А также покрупней деньжат —
В кармане пусть всегда шуршат!
Здоровье будет пусть отменным,
А счастье — просто здоровенным!

***

Второй отец на свете есть,
И я горжусь таким родством,
Да, без сомненья, это тесть!
Спешу поздравить с торжеством.

Желаю искренне добра,
И мудрость пусть несут года,
И чтобы счастье со двора
Не уходило никогда!

***

Жизнь удалась, коль в жизни есть
Такой, как Вы, прекрасный тесть,
Что с полуслова все поймет,
На помощь мне всегда придет!

Подарок сделал мне Творец,
Что у жены такой отец!
Вас с днем рожденья поздравляю!
Сто лет прожить я Вам желаю!

***

Пожелаю в праздник тестю
Долгих дней, добра и счастья,
Пусть успех с удачей вместе
Часто в дверь твою стучатся!

Пусть побалует здоровье,
Крепким будет не на шутку,
Благодатью и любовью
Жизни полнятся минутки!

Источник, pozdravok.ru

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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29.07
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