Открытки и теплые слова С днем тестя и свекра на 30 июля

30 июля - пришел черед для поздравлений старшего поколения мужчин в семье: тестя и свекра.
Желаю дорогому тестю
Я только радостных известий,
Побольше в жизни позитива,
Друзей, веселья, море пива,
А также покрупней деньжат —
В кармане пусть всегда шуршат!
Здоровье будет пусть отменным,
А счастье — просто здоровенным!
***
Второй отец на свете есть,
И я горжусь таким родством,
Да, без сомненья, это тесть!
Спешу поздравить с торжеством.
Желаю искренне добра,
И мудрость пусть несут года,
И чтобы счастье со двора
Не уходило никогда!
***
Жизнь удалась, коль в жизни есть
Такой, как Вы, прекрасный тесть,
Что с полуслова все поймет,
На помощь мне всегда придет!
Подарок сделал мне Творец,
Что у жены такой отец!
Вас с днем рожденья поздравляю!
Сто лет прожить я Вам желаю!
***
Пожелаю в праздник тестю
Долгих дней, добра и счастья,
Пусть успех с удачей вместе
Часто в дверь твою стучатся!
Пусть побалует здоровье,
Крепким будет не на шутку,
Благодатью и любовью
Жизни полнятся минутки!
Источник, pozdravok.ru