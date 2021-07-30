Павел Дуров считает удаление фейков о коронавирусе плохим способом борьбы с дезинформацией

Создатель соцсети Вконтакте Павел Дуров год назад заявил о том, что идея о возникновении коронавируса в Уханьской лаборатории была отвергнута, как теория заговора. Почти все социальные сети в мире блокировали такие сообщения, хотя сейчас эта теория стала основным научным представлением о происхождении вируса.
- Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией, — пишет Павел Дуров.
Также Дуров отметил, что его соцсети такие сообщения не блокировали. Он назвал блокировку сообщений о коронавирусе, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией.