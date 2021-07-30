Работа в Бердске: Токаря на станок ЧПУ с зарплатой 50 000 рублей срочно разыскивает компания
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Работа в Бердске: Токаря на станок ЧПУ с зарплатой 50 000 рублей срочно разыскивает компания

9:41:377/30/2021Фото: pixabay
0

Всего в списке Центра занятости населения 111 предложений о работе.

работа труд профессия
Работа предлагается разная

Центр занятости населения обнародовал новый список с вакансиями для жителей Бердска сегодня, 30 июля. Всего в нем 111 предложений о работе. Разброс заработной платы самый разнообразный. Соискатель может зарабатывать 15 990 рублей, а может и 50 000 рублей. Размер заработной платы зависит от навыков и умения потенциального работника. Например, на самую высокую оплату труда может претендовать сварщик арматурных сеток и токарь на станок ЧПУ.

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