Что нужно сделать на даче и в саду в плодородном знаке Тельца на выходных 31 июля и 1 августа 2021 года

Дни, когда Луна переходит в созвездие Тельца, являются для дачников очень благоприятными. Такие дни относятся к дням корня. Большинство работ, связанных с жизнедеятельностью культур будут благоприятными.
Что можно посеять и посадить?
В это время практически любые посевы и посадки становятся благоприятными - урожай вас порадует. Однако не все культуры подходят для посадки в это время, поскольку сроки вызревания не позволят успеть собрать урожай. Можно высаживать и сеять то, что успеет созреть до осени.
Сейчас можно посеять и посадить зелень, салаты, редьку дайкон, редис, пекинскую капусту. Если у вас есть теплица, позволяющая до поздней осени собирать урожай, можно туда высадить рассаду или посеять огурцы и цветную капусту.
В теплых регионах страны можно посадить картофель на второй урожай, не выбирайте позднеспелые сорта. Благоприятна посадка многолетнего лука батуна.
Благоприятно внесение различных подкормок. Пропалывать грядки, прореживать всходы, поливать. Пикирование и прищипывание с целью формирования кустов также не запрещены.
Что в саду?
Цветоводы могут заняться посадкой многолетних цветов и клубнелуковичных. В саду благоприятна обрезка деревьев, обрезка ненужных побегов. высадка новых саженцев.
Благоприятно стричь газон. Работа с химией не запрещается.
Заготовки
Положение Луны позволить заготавливать урожай в виде консервации, замораживать. собирать семена. Можно заниматься сбором лекарственных трав.