Что нужно сделать на даче и в саду в плодородном знаке Тельца на выходных 31 июля и 1 августа 2021 года
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30.07
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Что нужно сделать на даче и в саду в плодородном знаке Тельца на выходных 31 июля и 1 августа 2021 года

10:10:047/30/2021Фото: Flickr
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Луна продолжает убывать и на два дня - субботу и воскресенье - остановилась в плодородном знаке Тельца. Но не все работы будут благоприятными.

капуста, огород
В эти дни работать в огороде очень благоприятно

Дни, когда Луна переходит в созвездие Тельца, являются для дачников очень благоприятными. Такие дни относятся к дням корня. Большинство работ, связанных с жизнедеятельностью культур будут благоприятными.

Что можно посеять и посадить?

В это время практически любые посевы и посадки становятся благоприятными - урожай вас порадует. Однако не все культуры подходят для посадки в это время, поскольку сроки вызревания не позволят успеть собрать урожай. Можно высаживать и сеять то, что успеет созреть до осени.

Сейчас можно посеять и посадить зелень, салаты, редьку дайкон, редис, пекинскую капусту. Если у вас есть теплица, позволяющая до поздней осени собирать урожай, можно туда высадить рассаду или посеять огурцы и цветную капусту.

В теплых регионах страны можно посадить картофель на второй урожай, не выбирайте позднеспелые сорта. Благоприятна посадка многолетнего лука батуна.

Благоприятно внесение различных подкормок. Пропалывать грядки, прореживать всходы, поливать. Пикирование и прищипывание с целью формирования кустов также не запрещены.

Что в саду?

Цветоводы могут заняться посадкой многолетних цветов и клубнелуковичных. В саду благоприятна обрезка деревьев, обрезка ненужных побегов. высадка новых саженцев.

Благоприятно стричь газон. Работа с химией не запрещается.

Заготовки

Положение Луны позволить заготавливать урожай в виде консервации, замораживать. собирать семена. Можно заниматься сбором лекарственных трав.

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