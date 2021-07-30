Главный редактор "Проекта" и его заместитель покинули Россию
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30.07
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Главный редактор "Проекта" и его заместитель покинули Россию

9:58:237/30/2021Фото: pixabay
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Они опасаются уголовного преследования и возвращаться не планируют.

Главреду и заму пришлось уехать из России

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин (Роман Баданин и Михаил Рубин внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.) уехали из России и сейчас находятся в Нью-Йорке. Как сообщили руководители, издание будет продолжать работу из-за границы. Также они вывозят из страны некоторых сотрудников, чтобы избежать уголовного преследования. Причем, возвращаться на родину они не планируют.

По словам Баданина, он был в отпуске с женой и детьми в тот момент когда узнал, что «Проект» признали нежелательной организацией в РФ.

- Главное отличие заключается в том, что большая часть команды будет находиться за пределами России, чтобы избежать возможности каких-либо юридических и внесудебных действий против них, - рассказал он.

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