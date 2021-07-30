Туристы из России обязаны загрузить свой ПЦР-тест на Госуслуги
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30.07
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Туристы из России обязаны загрузить свой ПЦР-тест на Госуслуги

10:23:417/30/2021Фото: pixabay
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Для этого у них есть всего 4 дня.

У туристов есть всего 4 дня
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Главный санитарный врач России опубликовал новый приказ, согласно которому российские туристы, прибывающие из зарубежный стран, должны загрузить результаты своих ПЦР-тестов на сайт Госуслуг в течение четыре дней после прибытия. Официальный приказ главного государственного врача страны опубликован в четверг на портале правовой информации.

Из него следует, что новое правила начнет действовать уже с 30 июля. Все, кто прибыл из заграницы должны пройти ПЦР-тест и его результат загрузить на Госуслуги. Для этого у них есть 7 дней.

Напомним, 29 июля в стране выявили 21 870 новых зараженных. Отметим, что вот уже несколько дней эта цифра продолжает снижаться. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье – 1325.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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