Туристы из России обязаны загрузить свой ПЦР-тест на Госуслуги

Главный санитарный врач России опубликовал новый приказ, согласно которому российские туристы, прибывающие из зарубежный стран, должны загрузить результаты своих ПЦР-тестов на сайт Госуслуг в течение четыре дней после прибытия. Официальный приказ главного государственного врача страны опубликован в четверг на портале правовой информации.
Из него следует, что новое правила начнет действовать уже с 30 июля. Все, кто прибыл из заграницы должны пройти ПЦР-тест и его результат загрузить на Госуслуги. Для этого у них есть 7 дней.
Напомним, 29 июля в стране выявили 21 870 новых зараженных. Отметим, что вот уже несколько дней эта цифра продолжает снижаться. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье – 1325.