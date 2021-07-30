"Костя впервые улыбнулся": 40 ампул морфина на 10 дней получила семья онкобольного Константина Пономарева от ЦГБ Бердска
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"Костя впервые улыбнулся": 40 ампул морфина на 10 дней получила семья онкобольного Константина Пономарева от ЦГБ Бердска

12:08:277/30/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
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После тех адских болей, которые пережил Константин, сейчас он себя чувствует хорошо. Супруга бердчанина Елена рассказывает, что это - как “небо и земля”.

Константину Пономареву были необходимы эти лекарства

61-летний онкобольной Константин Пономарев из Бердска впервые за месяц мучений стал разговаривать и есть без принуждения. Об этом рассказала жена Константина Елена Пономарева сегодня, 30 июля “Курьер. Среда. Бердск”.

Напоминаем, 27 июля редакция сообщала, что Елена неоднократно вместе с супругом обращалась в больницу. Где вместо сильного препарата морфина, Константину выдали лишь трамадол. Этот препарат, при его имеющейся IV стадии рака, бессилен. Поэтому на протяжении долгого времени, онкобольному приходилось испытывать сильнейшие боли, которые любого введут в депрессию.

После публикации истории Константина и Елены, супругам пришла помощь. Больница выписала новый рецепт на 40 ампул морфина. Спасительные ампулы забрал сам Константин - он приехал в больницу на такси. Этого лекарства хватит на 10 дней. Первые 10 ампул забирал сын Пономаревых. Итого - 50 ампул морфина для Константина Пономарева.

После тех адских болей, которые пережил Константин, сейчас он себя чувствует хорошо. Елена рассказывает, что это - как “небо и земля”. Константин даже начал петь и выходить на прогулку.

- Во-первых, он не разговаривал почти месяц, потому что были такие боли, что он просто не мог говорить. Это надо было видеть, когда человек согнулся и ползком движется до кровати. Костя очень страдал. Это поймет только тот, кто пережил такое. А сейчас, он хотя бы без принуждения стал есть. Он стал разговаривать. Сегодня, он впервые стал улыбаться. Думала, что на кухне играет радио, а это Костя пел. Он так давно этого не делал, у него очень красивый голос, - рассказывает “Курьер. Среда. Бердск” 30 июля Елена.

Для Елены и ее сына это огромная радость. Просто понимать, что ему немного легче.

- Я понимаю, что меня ждет. Но тот факт, что человек не должен умирать в страданиях, когда есть возможность ему помочь. Костя сейчас как ребенок 10-летний. Знаете, это чувство, когда очень долго испытываешь дикие боли, а тут тебя резко отпустило. И морфин действует так, что он даже стал разговаривать, есть и это очень большой прогресс. Низкий поклон главному редактору “Курьер. Среда. Бердск”, что она просто вытащила мужа с того света, - добавила супруга Константина.

Это не первый случай, когда обычные люди не могли получить помощь. Только из-за того, что не могли дозвониться до медучреждений, получить нужные лекарства в связи с их отсутствием или просто не дождаться помощи из-за нехватки специалистов.

- И я хочу повторить еще раз, даже сделать на этом акцент - с 23 июня по 4 июля, когда я могла нормально говорить и дышать, я звонила каждый день в больницу, чтобы вызвать мужу врача. И никто за этот период не пришел, - заключила Елена Пономарева.

Напоминаем, 29 июля с редакцией “Курьер. Среда. Бердск” поделилась Елена своим опытом нахождения в ковидном госпитале. Бердчанка рассказала, что в поликлинике наблюдается острая нехватка медикаментов. Препараты в больницу женщине привозил сын, потратив на них около 50 тысяч рублей. Дефицит состоит и в дыхательных аппаратах. По наблюдениям пациентки, одним аппаратом дышат по очереди. Люди отслеживают свой уровень сатурации и тогда передают приборы другому.

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