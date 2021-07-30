Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио 2021

Гимнастка из России Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье. Опередить ее смогли американка Суниса Ли – она на первом месте и бразильская спортсменка Ребекка Андраде – она на втором.
Отметим, что нашу страну в личном многоборье представляли сразу две спортсменки - многоборье Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Наши девушки прекрасно выступали. Ангелина получила в сумме 57.199 баллов, а Владислава – 56.966. Соответственно третье и четвертое места.
Американка Суниса Ли набрала в сумме 57.433. Обойти американку могла бразильянка Ребекка Андраде, но она допустила две ошибки при исполнении вольных упражнений и поэтому заняла второе место.