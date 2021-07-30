Почему в вашем доме должна стоять икона Божией Матери Калужская и о чем молиться пред чудотворным ликом

Довольно часто православные обращаются к Богородице с разными просьбами и молитвами в трудных жизненных ситуациях. Изображений Богородицы очень много и многие из них являются чудотворными. Вот и 31 июля верующие будут праздновать Калужскую икону Божией Матери.
Это довольно необычное изображение Божией Матери, поскольку на иконе изображена только Богородица без младенца Иисуса, в правой руке она держит книжку, а левую прижала к груди. Такое изображение вызывало споры после ее обретения, поскольку оно довольно нетрадиционно для православной культуры, к тому же обнаруженная икона была написана не на доске, а на холсте, который позже поместили в оклад. Была версия, что это не Богородица, а просто портрет какой-то женщины, однако сама Богородица явилась людям после обретения холста и сказала, что это ее икона.
Лик признан чудотворным из-за большого количества исцелений и помощи, которые она явила. Так, данная икона способная излечивать от паралича, от последствий травм, от глухоты, душевных заболеваний. Она помогает отвести эпидемии и защитить от врагов. Икона Калужская вразумляет и наставляет на путь истинный, оказывает поддержку в трудных жизненных ситуациях.
На все искренние просьбы Богородица откликается, если человек не имеет темных помыслов.
Молитва