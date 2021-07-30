Сожитель няни по ошибке убил 10-месячного ребенка в Тыве
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Сожитель няни по ошибке убил 10-месячного ребенка в Тыве

11:40:527/30/2021Фото: pixabay
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Он хотел ударить ножом возлюбленную, но попал в спину малышу.

Мужчина ударил ребенка ножом в спину

В Республике Тыва произошло страшное происшествие. Там сожитель няни зарезал 10-месячного ребенка по ошибке. По информации следователей, 29 июля родители уехали в Улуг-Хемский район республики, оставив 10-месячного ребенка под присмотром няни, которая начала распивать спиртное с 31-летним сожителем. В какой-то момент они начали ругаться.

Мужчина схватил нож, замахнулся на няню, но попал в спину ребенку. Малыша привезли в больницу, но спасти его не смогли.

В настоящее время сожитель няни задержан, следователи в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), расследование продолжается

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