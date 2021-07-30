Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видео
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Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видео

11:39:537/30/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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На месте происшествия находятся две кареты скрой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.

ДТП произошло 30 июля

жуткое ДТП произошло на трассе Р-256 под Бердском сегодня, 30 июля. Как сообщает очевидец происшествия Вадим, место аварии находится недалеко от поворота на село Лебедевка в сторону Бердска. На кадрах видно. что на месте ЧП находятся две кареты скорой помощи, одна из них - реанимобиль. В ДТП попал грузовик с прицепом и иномарка. Он вытолкнул в кювет иномарку. Большегруз наполовину и сам находится в кювете.

- Это произошло на подъеме по трассе, - рассказал очевидец Вадим.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Как прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в районе 9.40 утра:

- На 46-м километре трассы Р-256 Ниссан двигался в сторону города Искитима. Не справившись с управлением, автомобиль под управлением женщины, вылетел на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем "Вольво", который двигался в стороны Черепаново. В результате ДТП водитель-девушка получила травмы. Ведется проверка.

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От редакции

Кто виновен в аварии?

Аноним, 30 июля 2021 4:47:58
НВР:
Грузаль. Там счас шпага сидит за рулём которая не понимает на чем ездят. Шашечки для них норма и полёты тоже.
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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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