Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видео

жуткое ДТП произошло на трассе Р-256 под Бердском сегодня, 30 июля. Как сообщает очевидец происшествия Вадим, место аварии находится недалеко от поворота на село Лебедевка в сторону Бердска. На кадрах видно. что на месте ЧП находятся две кареты скорой помощи, одна из них - реанимобиль. В ДТП попал грузовик с прицепом и иномарка. Он вытолкнул в кювет иномарку. Большегруз наполовину и сам находится в кювете.
- Это произошло на подъеме по трассе, - рассказал очевидец Вадим.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Как прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в районе 9.40 утра:
- На 46-м километре трассы Р-256 Ниссан двигался в сторону города Искитима. Не справившись с управлением, автомобиль под управлением женщины, вылетел на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем "Вольво", который двигался в стороны Черепаново. В результате ДТП водитель-девушка получила травмы. Ведется проверка.
Грузаль. Там счас шпага сидит за рулём которая не понимает на чем ездят. Шашечки для них норма и полёты тоже.