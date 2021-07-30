Пьяный россиянин поджег мобильный пункт вакцинации
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30.07
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Пьяный россиянин поджег мобильный пункт вакцинации

11:55:157/30/2021Фото: pixabay
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Огонь успел уничтожить только баннер, вакцина не пострадала.

Мужчина решил бороться с вакцинацией другими методами
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Абакане местный житель решил высказать свое негативное отношение к прививкам от коронавируса крайне необычным способом – он поджег мобильный пункт вакцинации. Он был установлен на центральной площади города. О ЧП сообщили на сайте правительства республики Хакасия.

- Вечером в четверг, 29 июля, гражданин поджег палатку пункта вакцинации Минобороны РФ, которую по просьбе главы республики военные установили на Первомайской площади Абакана. Мужчину оперативно задержала полиция, — говорится в сообщении. Также уточняется, что злоумышленник был пьян.

К счастью, пострадал только наружный баннер пункта вакцинации.

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