Пьяный россиянин поджег мобильный пункт вакцинации

В Абакане местный житель решил высказать свое негативное отношение к прививкам от коронавируса крайне необычным способом – он поджег мобильный пункт вакцинации. Он был установлен на центральной площади города. О ЧП сообщили на сайте правительства республики Хакасия.
- Вечером в четверг, 29 июля, гражданин поджег палатку пункта вакцинации Минобороны РФ, которую по просьбе главы республики военные установили на Первомайской площади Абакана. Мужчину оперативно задержала полиция, — говорится в сообщении. Также уточняется, что злоумышленник был пьян.
К счастью, пострадал только наружный баннер пункта вакцинации.