Двоих малышей с коронавирусом из Бердска положили в ковидный госпиталь

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 30 июля рассказала о заболеваемости детей коронавирусом. По ее словам, за период с 1 июня из Бердска положили в ковидный госпиталь два ребенка.
- С учетом возраста они госпитализированы вместе с мамами в детскую инфекционную больницу №3 (Новосибирск). У детей течение (заболевания) не тяжелое, - прокомментировала руководитель бердского здравоохранения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала года от ковида умерло 42 бердчанина. У них причина смерти уже подтверждена, еще 36 смертей ждут своего подтверждения патологоанатомической экспертизы. Детей среди них нет.
Ранее сообщалось, что 2-месячная девочка умерла в Новосибирске от коронавируса.
О том, сколько человек лежат в ковидном госпитале Бердска и хватает ли им лекарств, расскажем в ближайшее время.