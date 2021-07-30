Двоих малышей с коронавирусом из Бердска положили в ковидный госпиталь
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Двоих малышей с коронавирусом из Бердска положили в ковидный госпиталь

11:57:027/30/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Они лежат с мамами в новосибирской инфекционной больнице. Умерших среди бердских детей нет.

Главврач ЦГБ Алла Дробинская рассказала о заболевании ковидом среди детей
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 30 июля рассказала о заболеваемости детей коронавирусом. По ее словам, за период с 1 июня из Бердска положили в ковидный госпиталь два ребенка.
- С учетом возраста они госпитализированы вместе с мамами в детскую инфекционную больницу №3 (Новосибирск). У детей течение (заболевания) не тяжелое, - прокомментировала руководитель бердского здравоохранения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала года от ковида умерло 42 бердчанина. У них причина смерти уже подтверждена, еще 36 смертей ждут своего подтверждения патологоанатомической экспертизы. Детей среди них нет.

Ранее сообщалось, что 2-месячная девочка умерла в Новосибирске от коронавируса.

О том, сколько человек лежат в ковидном госпитале Бердска и хватает ли им лекарств, расскажем в ближайшее время.

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