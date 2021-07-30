Российская семья умерла после прививки от коронавируса
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Российская семья умерла после прививки от коронавируса

12:30:427/30/2021Фото: pixabay
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В социальных сетях сообщают, что после гибели родственников 6-классница осталась сиротой.

В Краснодаре вся семья могла умереть после прививки
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») обратился с просьбой к Генпрокурору РФ. Он просит его разобраться в ситуации вокруг судьбы школьницы из Краснодара, у которой, со слов жителей, после прививки от коронавируса с разницей в несколько дней якобы погибла вся семья.

Депутат обратил внимание на то, что в социальных сетях сейчас идет активное обсуждение судьбы девочки из 6 класса хутора Ленина Карасунского внутригородского округа города Краснодара, у которой, со слов жителей, после прививки от ковида с разницей в несколько дней, якобы, погибла вся семья: папа, мама, дедушка и бабушка. Из родных у нее осталась только тетя, которая сейчас занимается оформлением опекунства. Также народный избранник попросил сообщить причину смерти ее родных в случае, если информация подтвердится.

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30.07
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