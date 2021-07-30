Может ли не быть антител после вакцинации против ковид?
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Может ли не быть антител после вакцинации против ковид?

12:10:577/30/2021,Ирина НоваяФото: https://pixnio.com/
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«Чем больше антител, тем лучше защита», – считают обыватели, но медики такую позицию не разделяют, ведь иммунитет не сводится только к титру IgG.

Самыми показательными антителами, влияющими на иммунитет к коронавирусу, считаются IgG
Самыми показательными антителами, влияющими на иммунитет к коронавирусу, считаются IgG
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Третья волна новой коронавирусной инфекции заставила россиян задуматься об антителах – показателе, позволяющем судить о защищённости организма от заболевания. Образуются иммуноглобулины после встречи организма с SARS-CoV-2, возбудителем коронавируса, либо после вакцинации.

Самыми показательными антителами, влияющими на иммунитет к коронавирусу, считаются IgG. Эти иммуноглобулины созревают уже на пороге выздоровления и обнаруживаются в крови ещё несколько месяцев. Попавший в это время в организм SARS-CoV-2 будет быстро ими встречен и уничтожен.

«Чем больше антител, тем лучше защита», – считают обыватели, но медики такую позицию не разделяют, ведь иммунитет не сводится только к титру IgG. Нет и нормы антител, которая наверняка убережёт от коронавируса. Попробуем разобраться, как влияет на образование IgG каждая из российских вакцин, и могут ли антитела вообще не определяться после прививки.

После «Спутника V»

Первая вакцина от центра имени Гамалеи вводится в организм двумя инъекциями. Через 3 недели после второй можно проверить концентрацию IgG в крови: для этого подойдут любые лабораторные тест-системы. Большинство вакцинированных россиян показывают высокий результат в количестве 60-300 единиц по методике «Diasorin». Другие тест-системы для сравнения результатов требуют перевода в единую.

Отчёт медицинского издания «Lancet» о третьей фазе испытаний показывает, что только 8,4% вакцинированных не получают антитела после «Спутника V».

О подобном предупреждали создатели вакцины, перечисляя, у кого из привитых может не возникнуть антител. Это люди старше 70-ти лет, пациенты с иммунодефицитом, стрессом, алкоголизмом или на сильных препаратах. Но это не значит, что вакцинация прошла для них бесследно: клетки иммунной памяти могут помочь легко перенести заражение коронавирусом.

После «Эпиваккороны»

Обычная проверка антител IgG после завершения вакцинации «Эпиваккороной» бесполезна. Пептидная вакцина от новосибирского центра «Вектор» позволяет организму выработать антитела на определённые эпитопы – участки, напоминающие SARS-CoV-2. Такой иммунитет в полной мере вырабатывается через 41 день после первой инъекции. Определить его могут только специальные тесты «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

Исследования вакцины продолжаются, пока что иммунный ответ регистрируют у 90% привившихся. Он в той или иной степени защищает от всех штаммов коронавируса.

После «Ковивака»

Говорить о количестве антител, полученных после вакцины «Ковивак» пока рано. Она была зарегистрирована в феврале 2021-го научным центром имени Чумакова. Клинические исследования «Ковивака» продолжатся и в следующем году.

Пока что пользователи сообществ в соцсетях, посвящённых результатам вакцинации, делятся титрами в 60-90 IgG по системе «Diasorin». Показатель очевидно меньший, чем у «Спутника V», но это не значит, что «Ковивак» менее эффективен. О его пользе можно будет судить после ряда клинических испытаний.

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