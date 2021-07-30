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Какие органы поражает коронавирус больше всего

12:14:477/30/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Клетки человека начинают страдать не столько от вируса, сколько от мощного иммунного ответа, не щадящего ни «чужих», ни «своих».

Невозможность быстро нейтрализовать все частички SARS-CoV-2 в организме заставляет иммунитет вырабатывать всё больше цитокинов
Невозможность быстро нейтрализовать все частички SARS-CoV-2 в организме заставляет иммунитет вырабатывать всё больше цитокинов
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новая коронавирусная инфекция сейчас у всех на слуху. Возбудителем заболевания является SARS-CoV-2. Попадая в организм через нос и рот, он начинает активно копировать себя, стремясь заполнить собой все живые клетки. Иммунная система стремится помещать ему с помощью лейкоцитов, а чуть позже и цитокинов – вспомогательных молекул иммунитета.

Невозможность быстро нейтрализовать все частички SARS-CoV-2 в организме заставляет иммунитет вырабатывать всё больше цитокинов. Процесс сопровождается температурой и лихорадкой. Клетки человека начинают страдать не столько от вируса, сколько от мощного иммунного ответа, не щадящего ни «чужих», ни «своих». В результате страдает большинство органов, где иммунитетом был замечен вирус. На поражение накладываются побочные эффекты от лекарств, и сбои в работе систем организма из-за воздействия самого SARS-CoV-2.

Лёгкие

Первым делом вирус спускается по дыхательным путям в лёгкие. Там он начинает деление, остановить которое пытаются иммунные клетки. «Борьба» провоцирует воспаление, которое заставляет альвеолы наполняться жидкостью вместо воздуха. Это заставляет человека задыхаться, иногда без искусственной вентиляции не обойтись.

Лечить лёгкие приходится и после уничтожения вируса. Поражённые им клетки меняются на соединительную ткань, газообмен в которой невозможен. В результате организм недополучает кислорода, что ухудшает его работу.

Кровеносные сосуды

Борьба с SARS-CoV-2 в кровеносных сосудах нередко провоцирует вторичный васкулит. Это воспаление сосудистых стенок, которое вызвано разбушевавшимся иммунитетом. В зависимости от величины, разрушение сосуда может обернуться некротическими процессами или внутренними кровотечениями.

Сгущение крови под воздействием коронавируса резко увеличивает риск образования тромбов – плотных сгустков. «Путешествуя» по кровотоку, тромб может закупорить сосуд в мозге, сердце или лёгких, приведя к летальному исходу.

Поджелудочная железа

Результаты недавнего исследования итальянских учёных показали, что в течение нескольких месяцев после коронавируса может начаться сахарный диабет. Виной всему поражение поджелудочной железы вирусом. Попав туда, SARS-CoV-2 заставлял железу вырабатывать неадекватное количество предшествующих инсулину веществ.

В результате участники исследования получили гиперинсулинемию, которая сохранилась и после выздоровления. Это заставило ученых выказать опасения о грядущей волне диабета, вызванной коронавирусом.

Мозг

Заболевание нередко сопровождается потерей запаха или аносмией. На восстановление обоняния уходит до нескольких месяцев. Иногда запахи навсегда остаются искажёнными. Причиной может быть вирусный ущерб участкам головного мозга. Эксперты из «Science», говоря о поражении мозга, упоминают менингит, энцефалит и судорожные припадки у пациентов с коронавирусом.

Сердце

Нередко долговременные поражения касаются главного органа кровеносной системы. Китайское исследование, опубликованное в издании «JAMA Cardiology» выявило повреждения миокарда почти у каждого пятого из 418-ти участников с коронавирусом. Другое испытание показало, что часть пациентов страдала аритмией ещё несколько месяцев после выздоровления. 

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