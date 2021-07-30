Как записаться на вакцинацию через Госуслуги
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Как записаться на вакцинацию через Госуслуги

12:19:217/30/2021,Ирина НоваяФото: https://pixnio.com/
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Отправиться на вакцинацию – значит, снизить риск заразиться коронавирусом, обеспечить его лёгкое течение в случае заболевания и сделать свой вклад в коллективный иммунитет, предотвратив очередную волну.

Если поводов для медицинского отвода нет, записаться на вакцинацию можно несколькими способами
Если поводов для медицинского отвода нет, записаться на вакцинацию можно несколькими способами
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Третья волна коронавируса к концу июля 2021 года перебросила количество заражённых россиян за отметку в 6 миллионов. Увеличились и темпы вакцинации – обе инъекции получили больше 16% населения страны. В нескольких регионах вакцинация стала обязательной для представителей профессий, предполагающих частое взаимодействие с людьми.

Отправиться на вакцинацию – значит, снизить риск заразиться коронавирусом, обеспечить его лёгкое течение в случае заболевания и сделать свой вклад в коллективный иммунитет, предотвратив очередную волну.

Если поводов для медицинского отвода нет, записаться на вакцинацию можно несколькими способами. Среди них звонок на горячую линию по номеру 122, визит в регистратуру привычной поликлиники и использование портала «Госуслуги». Последний вариант появился в январе 2021 года. Он самый простой, ведь всё что для этого нужно – иметь пару минут свободного времени и личный кабинет на портале.

Записываемся


  • Сначала понадобится зайти на стартовую страницу сайта «Госуслуги», введя в адресную или поисковую строку браузера адрес gosuslugi.ru. Внизу экрана над полем поиска будет находиться светло-голубая полоса с надписью «Все сервисы по коронавирусу». На неё нужно кликнуть.
  • Наверху открывшейся страницы будет светло-голубой баннер «Вакцинация от COVID-19» с синей кнопкой «записаться». Её понадобится нажать.
  • Если пользователь ещё не вошёл в учётную запись, на этом этапе система предложит ему авторизоваться. После процесс записи на вакцинацию продолжится.
  • На новой странице можно будет увидеть пустые строки. Чаще всего система заполняет их автоматически, используя данные из Личного кабинета пользователя. Внизу можно будет увидеть кнопку «далее» – и кликнуть.
  • Следующий шаг позволит определить ближайший пункт, где вводят вакцину. Затем настанет время выбрать врача, который проведёт вакцинацию. Вместе с ним появятся свободные окошки. Пользователю нужно занять удобное для себя время. После регистрация завершится.
  • Запись на получение второго укола вакцины проходит точно так же. Его вводят на 21-й день после первого визита. Отсчитать точную дату поможет прививающий пользователя врач.

Готовимся и прививаемся

В назначенное время нужно будет посетить выбранный пункт вакцинации. С собой понадобится взять паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Не нужно отказываться от еды или занятий спортом накануне инъекции – на её эффективность это не повлияет.

О неважном самочувствии в день вакцинации нужно рассказать врачу до того, как он поставит инъекцию. Явно простудные симптомы – повод отложить прививку и остаться дома до выздоровления.

Как только компонент вакцины внутри, важно проследить за своим самочувствием, при возможности провести этот день дома, избегая стрессов и физических нагрузок.

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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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