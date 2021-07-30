Землетрясение магнитудой 4 балла произошло на Алтае
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Землетрясение магнитудой 4 балла произошло на Алтае

12:50:387/30/2021Фото: pixabay
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Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 30 июля.

Ночью на Алтае было землетрясение

Сегодня, 30 июля, стало известно, что в республике Алтай накануне произошло землетрясение. Его интенсивность составила 4,1 баллов в эпицентре. Также стало известно, что подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в в Кош-Агачском районе Республики Алтай в ночь на 30 июля, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 20 км к югу от Акташа неподалеку от вершины Актру.

Напомним, вчера мы сообщали о том. что недалеко от побережья Перу в Тихом океане также фиксировались подземные толчки. А на Аляске из-за толчков объявили угрозу цунами.

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