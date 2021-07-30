Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total
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Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total

1:20:477/30/2021Фото: Инстаграм
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Он больше не собирается заниматься артистами.

Права на артистов теперь принадлежат другому


Продюсер Максим Фадеев продал права на музыку и образы своих проектов, в том числе певицы Глюкозы, групп Serebro и Total.

- Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и др. <…> С сегодняшнего дня у этих брендов и всего, что с ними связано, новый владелец, который решил остаться неизвестным, - написал продюсер в четверг в Instagram.

Также он отметил, что такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса.

- Что же касается моей дальнейшей деятельности, останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе Fenix. Артистами заниматься больше не буду никогда, - заявил Фадеев.



 










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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)




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Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
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