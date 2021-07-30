Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total

9 дней после смерти: что это значит и как правильно поминать усопших

В православной традиции поминовению усопших уделяется особое внимание. Несоблюдение традиций по религиозным писаниям может лишить покойного райской, а на родственников навлечь тяжкий грех.

Курьер Среда