Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total

Продюсер Максим Фадеев продал права на музыку и образы своих проектов, в том числе певицы Глюкозы, групп Serebro и Total.
- Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и др. <…> С сегодняшнего дня у этих брендов и всего, что с ними связано, новый владелец, который решил остаться неизвестным, - написал продюсер в четверг в Instagram.
Также он отметил, что такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса.
- Что же касается моей дальнейшей деятельности, останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе Fenix. Артистами заниматься больше не буду никогда, - заявил Фадеев.
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