Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске

Случай заболевания пациентки коронавирусом в июле после вакцинации в мае объяснила 30 июля главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. По ее словам, эти сведения ложные.
- Эта информация не соответствует действительности. Все случаи (смерти пациентов — прим. Ред.) разбирает Росздравнадзор. Соответственно эти вопросы решаются, и по ситуации, в которой требуется проведение эпиданамнеза, и по вакцинации. Конечно, выясняется, когда была поставлена вакцина, - прокомментировала Дробинская.
Она напомнила, необходима двухэтапная вакцинация:
- Первый компонент стимулирует иммунный ответ, второй — усиливает. И как правило, через 42 дня после второго компонента наступает стойки иммунитет от коронавирусной инфекции.
По словам главврача горбольницы, без данных о конкретном пациенте она не может давать какую-либо информацию, так она может не соответствовать действительности.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 55-летняя бердчанка заболела коронавирусом через два месяца после прививки, причем болезнь протекала в тяжелой форме. Прививку она поставила в мае. А 6 июля ей внезапно стало плохо в электричке по пути на работу – женщина упала в обморок. На второй день ей стало хуже – появилась одышка, ломота в теле, упало давление.
- Единственное место, куда нас могли принять в порядке очереди, было приемное отделение на ул. Попова, 10 (ковидный госпиталь). Туда мы и отправились. Там очень маленькое помещение и душно. Одного человека принимают 40 минут — 1 час. Люди в ужасном состоянии, кто-то еле сидит, кто-то еле дышит, у некоторых направление на госпитализацию, за нами в очереди была женщина с поражением легких на 75%. И все люди сидят в очереди по 4–5 часов. Мама стоять сама не смогла, сидела в машине. Там же от духоты потеряла сознание, медсестра мне дала только ватку с нашатырем, помощь не оказали. В очереди женщины провели почти 7 часов, - рассказала дочь пациентки.
И даже после этого бердчанку с подозрением на ковид отправили домой, не взяв тест. А он в итоге оказался положительным. Она тяжело болела дома, медпомощь ей не оказывали. Тогда ее дочь написала обращения в Минздрав РФ и Росздравнадзор.
После обращения во все региональные и федеральные инстанции заведующий поликлиникой позвонила и пообещала принять без очереди — осмотреть, сделать КТ легких и подобрать лечение. Сейчас жительница Бердска выздоравливает.
Смерть после прививки
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 65-летняя Ольга Шутович попала в больницу с пиелонефритом и вскоре умерла - у нее появились симптомы коронавируса. И ее положили в ковидный госпиталь.
- Мама была привита от коронавируса вакциной «Спутник V». 29 мая ей поставили второй компонент. Почти все время нахождения в больнице у мамы держалась температура 37,5. Иногда поднималась и выше, но лечение не менялось, только ставили уколы димедрола. Два раза делали тест на ковид и второй раза он показывал отрицательный результат,- рассказала дочь погибшей Антонина.
В общей сложности Ольга находилась в ЦГБ около 10 дней. Она не хотела выписываться и ждала врача, потому что хотела вылечится раз и навсегда.
- 18 июля у мамы была температура 39,6 она теряла сознание и не могла выходить с нами на связь. На ее телефон ответила соседка по палате и сказала, что нам нужно срочно приезжать, так как маме очень плохо. Мы поехали в больницу там была только медсестра, которая заявила, что она ничего не решает - разговаривайте с врачами, которых нет. Ей сделали третий тест, и он уже показал положительный результат. Пришлось буквально умолять врачей в приемном покое, чтобы к ней отправили врача-реаниматолога. Он померил маме сатурацию, она была в норме, но была сильная лихорадка и даже после назначенных капельниц температура была 37,6, - вспоминает Антонина.
Родственники купили все необходимые лекарства. Но выяснилось, что Ольгу забирают в реанимацию с крайне низкой сатурацией - 69. И тогда пациентку начали лечить от ковида. Состояние у нее уже было стабильно тяжелое. А 23 июля детям Ольги Шутович сообщили о ее смерти. Причиной, как говорят родственники, стало то, что помимо вирусной пневмонии к больной присоединилась бактериальная и началась интоксикация организма.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава департамента здравоохранения Санкт-Петербурга официально подтвердил гибель от коронавируса привитых против ковида пациентов.