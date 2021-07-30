Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске
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Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске

2:14:257/30/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская прокомментировала смерть пациентки от ковида после прививки
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Случай заболевания пациентки коронавирусом в июле после вакцинации в мае объяснила 30 июля главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. По ее словам, эти сведения ложные.

- Эта информация не соответствует действительности. Все случаи (смерти пациентов — прим. Ред.) разбирает Росздравнадзор. Соответственно эти вопросы решаются, и по ситуации, в которой требуется проведение эпиданамнеза, и по вакцинации. Конечно, выясняется, когда была поставлена вакцина, - прокомментировала Дробинская.

Она напомнила, необходима двухэтапная вакцинация:
- Первый компонент стимулирует иммунный ответ, второй — усиливает. И как правило, через 42 дня после второго компонента наступает стойки иммунитет от коронавирусной инфекции.

По словам главврача горбольницы, без данных о конкретном пациенте она не может давать какую-либо информацию, так она может не соответствовать действительности.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 55-летняя бердчанка заболела коронавирусом через два месяца после прививки, причем болезнь протекала в тяжелой форме. Прививку она поставила в мае. А 6 июля ей внезапно стало плохо в электричке по пути на работу – женщина упала в обморок. На второй день ей стало хуже – появилась одышка, ломота в теле, упало давление.

- Единственное место, куда нас могли принять в порядке очереди, было приемное отделение на ул. Попова, 10 (ковидный госпиталь). Туда мы и отправились. Там очень маленькое помещение и душно. Одного человека принимают 40 минут — 1 час. Люди в ужасном состоянии, кто-то еле сидит, кто-то еле дышит, у некоторых направление на госпитализацию, за нами в очереди была женщина с поражением легких на 75%. И все люди сидят в очереди по 4–5 часов. Мама стоять сама не смогла, сидела в машине. Там же от духоты потеряла сознание, медсестра мне дала только ватку с нашатырем, помощь не оказали. В очереди женщины провели почти 7 часов, - рассказала дочь пациентки.

И даже после этого бердчанку с подозрением на ковид отправили домой, не взяв тест. А он в итоге оказался положительным. Она тяжело болела дома, медпомощь ей не оказывали. Тогда ее дочь написала обращения в Минздрав РФ и Росздравнадзор.

После обращения во все региональные и федеральные инстанции заведующий поликлиникой позвонила и пообещала принять без очереди — осмотреть, сделать КТ легких и подобрать лечение. Сейчас жительница Бердска выздоравливает.

Смерть после прививки

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 65-летняя Ольга Шутович попала в больницу с пиелонефритом и вскоре умерла - у нее появились симптомы коронавируса. И ее положили в ковидный госпиталь.

- Мама была привита от коронавируса вакциной «Спутник V». 29 мая ей поставили второй компонент. Почти все время нахождения в больнице у мамы держалась температура 37,5. Иногда поднималась и выше, но лечение не менялось, только ставили уколы димедрола. Два раза делали тест на ковид и второй раза он показывал отрицательный результат,- рассказала дочь погибшей Антонина.

В общей сложности Ольга находилась в ЦГБ около 10 дней. Она не хотела выписываться и ждала врача, потому что хотела вылечится раз и навсегда.

- 18 июля у мамы была температура 39,6 она теряла сознание и не могла выходить с нами на связь. На ее телефон ответила соседка по палате и сказала, что нам нужно срочно приезжать, так как маме очень плохо. Мы поехали в больницу там была только медсестра, которая заявила, что она ничего не решает - разговаривайте с врачами, которых нет. Ей сделали третий тест, и он уже показал положительный результат. Пришлось буквально умолять врачей в приемном покое, чтобы к ней отправили врача-реаниматолога. Он померил маме сатурацию, она была в норме, но была сильная лихорадка и даже после назначенных капельниц температура была 37,6, - вспоминает Антонина.

Родственники купили все необходимые лекарства. Но выяснилось, что Ольгу забирают в реанимацию с крайне низкой сатурацией - 69. И тогда пациентку начали лечить от ковида. Состояние у нее уже было стабильно тяжелое. А 23 июля детям Ольги Шутович сообщили о ее смерти. Причиной, как говорят родственники, стало то, что помимо вирусной пневмонии к больной присоединилась бактериальная и началась интоксикация организма.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава департамента здравоохранения Санкт-Петербурга официально подтвердил гибель от коронавируса привитых против ковида пациентов.

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