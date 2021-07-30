Почему запрещено купаться в Ильин день 2 августа 2021 года? Народные приметы праздника
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему запрещено купаться в Ильин день 2 августа 2021 года? Народные приметы праздника

3:20:537/30/2021Фото: Pixabay
0

Каким бы ни было объяснение, однако к этому времени везде завершались купальные сезоны. Это можно было объяснить природными явлениями.

вода
Со 2 августа вода начинает цвести

Один из самых уважаемых пророков ветхого завета, пророк Илья, ежегодно почитается православной церковью и в народе 2 августа. В народе на Ильин день существует множество традиций и запретов в этот день, нарушать которые люди опасались, чтобы не разгневать пророка Илию.

В Ильин день самый известный запрет касается купания в природных водоемах.

Объяснения в разных регионах России для этого запрета было совершенно разные. В каких-то местах говорили, что в этот день одна из лошадей, которыми запряжена огненная колесница пророка Ильи, уронила свою подкову в реку, из-за чего вода в ней стала холодной и непригодной для купания.

В других местах считали, что на дне любого природного водоема сегодня прячется нечистая сила, которая боится гнева пророка, а потому купающегося человека она может утянуть на дно.

В третьих местах довольно резко и грубо одергивали желающих купаться в водоёме, говорят что Ьлья в этот день помочился в воду. Мало кому хотелось купаться в такой воде.

Каким бы ни было объяснение, однако к этому времени везде завершались купальные сезоны. Это можно было объяснить природными явлениями.

К этому времени ночи становились заметно холоднее чем дни, а потому дневное солнышко не успевало нагревать в течение дня воду до такой температуры, в которой можно было бы купаться.

К тому же с этого времени начинали активно цвести водоросли, которые находились в воде, именно поэтому она приобретала неприятный запах ах и внешний вид - вода становилась зеленой.

На самом деле купание в такой воде может принести вред здоровью человека, вызывая раздражение на коже, а также вызывая простудное заболевание.

Зато в этот день особенно целительными оказывались дождевая вода, вода в природных источниках, а также утренняя роса.

Открыли границу, а сейчас недовольны: жалобы Турции на россиян
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
И года не прожили: что разрушило брак Олешко
Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Широков смело и нелестно высказался о Прокловой
Критиков парада ко Дню ВМФ РФ поставили на место одной фразой
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Бокал вина в день для людей старше 50 лет полезен
купаниепраздникизапретыИльин день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы купаетесь после 2 августа в водоемах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полицейские будили уснувшего пассажира такси шокером. Россиянин умер
2:58:17 7/30/2021
Полицейские будили уснувшего пассажира такси шокером. Россиянин умер
БердскОчередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины
2:48:27 7/30/2021
Очередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины
Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»
2:28:42 7/30/2021
Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим
2:27:49 7/30/2021
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим
3 интересных факта в День железнодорожника 1 августа 2021 года: Как поздравить причастных в профессиональную дату
2:20:07 7/30/2021
3 интересных факта в День железнодорожника 1 августа 2021 года: Как поздравить причастных в профессиональную дату
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во сне
2:16:33 7/30/2021
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во сне
БердскРосздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске
2:14:25 7/30/2021
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске
Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале
1:38:32 7/30/2021
Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total
1:20:47 7/30/2021
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total
Заговор на привлечение денег на Ильин день 2 августа 2021 года
1:20:04 7/30/2021
Заговор на привлечение денег на Ильин день 2 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего домаЭксперты предложили шесть эффективных и естественных решений для борьбы с назойливыми вредителями.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в НовосибирскеМать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '