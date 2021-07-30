Почему запрещено купаться в Ильин день 2 августа 2021 года? Народные приметы праздника

Один из самых уважаемых пророков ветхого завета, пророк Илья, ежегодно почитается православной церковью и в народе 2 августа. В народе на Ильин день существует множество традиций и запретов в этот день, нарушать которые люди опасались, чтобы не разгневать пророка Илию.
В Ильин день самый известный запрет касается купания в природных водоемах.
Объяснения в разных регионах России для этого запрета было совершенно разные. В каких-то местах говорили, что в этот день одна из лошадей, которыми запряжена огненная колесница пророка Ильи, уронила свою подкову в реку, из-за чего вода в ней стала холодной и непригодной для купания.
В других местах считали, что на дне любого природного водоема сегодня прячется нечистая сила, которая боится гнева пророка, а потому купающегося человека она может утянуть на дно.
В третьих местах довольно резко и грубо одергивали желающих купаться в водоёме, говорят что Ьлья в этот день помочился в воду. Мало кому хотелось купаться в такой воде.
Каким бы ни было объяснение, однако к этому времени везде завершались купальные сезоны. Это можно было объяснить природными явлениями.
К этому времени ночи становились заметно холоднее чем дни, а потому дневное солнышко не успевало нагревать в течение дня воду до такой температуры, в которой можно было бы купаться.
К тому же с этого времени начинали активно цвести водоросли, которые находились в воде, именно поэтому она приобретала неприятный запах ах и внешний вид - вода становилась зеленой.
На самом деле купание в такой воде может принести вред здоровью человека, вызывая раздражение на коже, а также вызывая простудное заболевание.
Зато в этот день особенно целительными оказывались дождевая вода, вода в природных источниках, а также утренняя роса.