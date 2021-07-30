Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»

Два пилота парамотора пострадали 29 июля на Чемпионате России по мотопланеризму в Бердске на аэродроме Бердск-Центральный.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, пилоты совершали полет в рамках программы соревнований и при заходе на посадку, допустили ошибку пилотирования: пошли на посадку против ветра. В результате тележкой зацепились за землю. Паралет перевернулся. У одного спортсмена перелом шейки бедра, у второго компрессионный удар позвоночника. Оба были в сознании.
Для осмотра их доставили в городскую больницу.
Сами пилоты приехали на соревнования из Центральной России.
В региональном ГУ МВД на запрос редакции "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт происшествия.
Чемпионат начался 27 июля и продлится до 31 числа. На него съехались более 50 спортсменов.
Соревнования идут в трех категориях: навигация, полеты по маршруту с картой, экономия, подъемы с ограниченным количеством топлива и аэродромные - на скорость старта и точность при взлете и посадке.