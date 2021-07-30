Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»

2:28:427/30/2021Фото: https://upload.wikimedia.org/
0

По предварительным данным, произошла ошибка пилота при приземлении, парамотор перевернулся, спортсмены получили серьезные травмы.

Соревнования мотопланеристов проходят в Бердске
Соревнования мотопланеристов проходят в Бердске

Два пилота парамотора пострадали 29 июля на Чемпионате России по мотопланеризму в Бердске на аэродроме Бердск-Центральный.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, пилоты совершали полет в рамках программы соревнований и при заходе на посадку, допустили ошибку пилотирования: пошли на посадку против ветра. В результате тележкой зацепились за землю. Паралет перевернулся. У одного спортсмена перелом шейки бедра, у второго компрессионный удар позвоночника. Оба были в сознании.

Для осмотра их доставили в городскую больницу.
Сами пилоты приехали на соревнования из Центральной России.

В региональном ГУ МВД на запрос редакции "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт происшествия.
Чемпионат начался 27 июля и продлится до 31 числа. На него съехались более 50 спортсменов.

Соревнования идут в трех категориях: навигация, полеты по маршруту с картой, экономия, подъемы с ограниченным количеством топлива и аэродромные - на скорость старта и  точность при взлете и посадке.

Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов c коронавирусом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Год без жены: нельзя не заметить, как изменилась жизнь Норкина
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
«Русские должны ответить за всё»: что говорят о провале команд РФ
травмапаралетпилотыошибка пилотов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы смотрели в этот день соревнования?

Гость, 30 июля 2021 7:53:14
В 1968 в Бердске была Спартакиада народов СССР по техническим видам спорта. На аэродроме ДОСААФ - по высшему пилотажу, авиационная акробатика, планеризм, прыжки с парашютом, в карьере Красного Сокола - мотокросс, на заливе гонки скутеров и глиссеров. Масштабно! Теперь какие-то мелкие моторашки съехались.
0
0
Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полицейские будили уснувшего пассажира такси шокером. Россиянин умер
2:58:17 7/30/2021
Полицейские будили уснувшего пассажира такси шокером. Россиянин умер
БердскОчередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины
2:48:27 7/30/2021
Очередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины
Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»
2:28:42 7/30/2021
Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим
2:27:49 7/30/2021
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим
3 интересных факта в День железнодорожника 1 августа 2021 года: Как поздравить причастных в профессиональную дату
2:20:07 7/30/2021
3 интересных факта в День железнодорожника 1 августа 2021 года: Как поздравить причастных в профессиональную дату
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во сне
2:16:33 7/30/2021
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во сне
БердскРосздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске
2:14:25 7/30/2021
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске
Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале
1:38:32 7/30/2021
Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total
1:20:47 7/30/2021
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total
Заговор на привлечение денег на Ильин день 2 августа 2021 года
1:20:04 7/30/2021
Заговор на привлечение денег на Ильин день 2 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в НовосибирскеМать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности падения женщины с 3-месячной дочерью из окна рассказали соседиПричиной поступка 33-летней матери могло стать расставание с мужчиной.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '