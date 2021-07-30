3 самых упрямых знака зодиака

Оно бывает полезным, когда нужно преодолевать трудности на пути к цели, и оно же усложняет общение с людьми, ведь переубедить упрямца – непростая задача. Это зачастую приводит к ссорам и натянутым отношениям в семье или коллективе. Иногда хотелось бы знать заранее, к чему готовиться, если предстоит общаться или работать с новым человеком. Астрологи определили, какие три знака зодиака получили от звезд свойство стоять на своем до последнего.
Бескомпромиссные СкорпионыПервое место в троице занимает Скорпион – загадочный, зачастую скрытный, холодный и агрессивный. Он по праву считается самым сложным в общении знаком зодиака. Среди свойственных ему черт упрямство – далеко не самая неприятная. Скорпион – отъявленный спорщик и провокатор по натуре, который не отступится от своей позиции, даже понимая, что не прав, потому что ему нравится доводить собеседника до белого каления. Переубедить его не помогут никакие аргументы и доказательства, он получает удовольствие уже от того, что другие вынуждены прилагать усилия, безнадежно пытаясь повлиять на него.
Добиться компромисса от Скорпиона непросто и удается не всем. На то, что он уступит, могут надеяться только самые близкие и любимые люди: друзья, члены семьи и партнеры. И то не всегда, многое зависит от ситуации и настроения Скорпиона. В погоне за желаемым он пойдет на все, даже наперекор логике и здравому смыслу. При этом Скорпион умеет признавать и уважать авторитет – с немалой вероятностью он прислушается к начальству на работе или к опытным специалистам в какой-либо области. Людям же, которые в глазах Скорпиона не обладают достаточным авторитетом, лучше попросту не ввязываться в споры. Результатом станут растраченные нервы и потерянное время.
Величественные ЛьвыВторое место в этом списке занимает Лев. Этот царственный знак, принадлежащий к огненной стихии, отличается силой воли, решимостью и широтой души. Некоторое упрямство хорошо дополняет его целеустремленность – Львы не пасуют перед трудностями, смело ставят перед собой сложные задачи и решают их. Они всегда имеют собственное мнение и не отказываются от него, если для этого нет действительно веских причин. Отстаивать свое мнение в честном споре они умеют и любят. Хорошая дискуссия для Льва сродни соревнованию, одержать победу в котором приятно и почетно, а восхищенные взгляды и овации очень важны для представителей этого знака.
А вот признавать свои ошибки Льву тяжело, ведь он – царь зверей, а царь не ошибается, особенно в каких-нибудь мелочах. Он будет до последнего настаивать на своем, подбирать новые аргументы и доказательства, чтобы убедить в своей правоте в первую очередь самого себя. Ошибки, которые все-таки не удается отвоевать, очень болезненны для самолюбия
Львов. В делах же семейных они умеют находить компромиссы и достаточно легко уступают близким в простых вопросах, таких, как планы на выходные или меню для ужина.
Консервативные ТельцыИ наконец – Телец. Тельцам свойственны рассудительность и спокойствие, это сдержанные люди, которые не любят суету и конфликты. Им комфортно, когда жизнь идет размеренно, «по накатанной колее», и любой шаг в сторону дается им непросто. Телец должен тщательно взвесить все «за» и «против» и обдумать все варианты развития ситуации. Попытки подтолкнуть его к определенному решению зачастую обречены на провал – он не станет раздувать спор намеренно, но будет спокойно, вежливо и непоколебимо стоять на своем. Добиться компромисса вполне возможно, но для этого понадобятся веские аргументы и очень много терпения.
Однако упрямство Тельца помогает ему идти к намеченной цели, не сворачивая, и в большинстве случаев добиваться своего. Не всегда с первого раза, но препятствия, трудности и лень не заставят его свернуть с пути или бросить начатое дело. Благодаря этому свойству характера Тельцы прекрасные работники, которые приложат все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу. Для родных и друзей они надежная опора, оплот уверенности и спокойствия. А консервативность Тельца и его настороженное отношение ко всему новому и незнакомому – не такой уж существенный недостаток, с которым остается только смириться.
Источник: https://es.astrologyk.com/