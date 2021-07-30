Очередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины

В очереди на вакцинацию в ЦГБ Бердска произошел непредвиденный случай. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Виктория, ее муж записал на вакцинацию против коронавируса по всем правилам. А сегодня, 30 июля, явился в прививочный пункт ЦГБ. Однако его ждал неприятный сюрприз.
- Вакцина есть, сказали ждать, пока она не разморозится. Из-за этого скопилась очередь. Люди ждут, когда она будет готова. еще интересный факт, на прививку записывают людей на то время, когда у врачей пересмена. Муж отпросился с работы, а попал на пересмену. А пока это произойдёт, он должен сидеть и ждать. Графика пересмены нет нигде, распечатанный не висит. Один врач ушел, второй нет уже 30 минут, - говорит Виктория 30 июля.
Как отметили медики, вакцина размораживается порядка 15 минут. Бердчанин дождался разморозки, привился и вернулся на работу. Вакцинация затянулась на 50 минут.
Напомним, массовая вакцинация стартовал в России с 19 января 2021 года.