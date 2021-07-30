Очередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины
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Очередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины

2:48:277/30/2021Фото: Предоставлено Викторией
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Бердчанин записался на прививку заблаговременно, но в пункте вакцинации его ждал неприятный сюрприз. К тому же, время записи совпало с пересменой докторов. И снова пришлось ждать.

Люди вынуждены сидеть в очереди
Люди вынуждены сидеть в очереди
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В очереди на вакцинацию в ЦГБ Бердска произошел непредвиденный случай. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Виктория, ее муж записал на вакцинацию против коронавируса по всем правилам. А сегодня, 30 июля, явился в прививочный пункт ЦГБ. Однако его ждал неприятный сюрприз.

- Вакцина есть, сказали ждать, пока она не разморозится. Из-за этого скопилась очередь. Люди ждут, когда она будет готова. еще интересный факт, на прививку записывают людей на то время, когда у врачей пересмена. Муж отпросился с работы, а попал на пересмену. А пока это произойдёт, он должен сидеть и ждать. Графика пересмены нет нигде, распечатанный не висит. Один врач ушел, второй нет уже 30 минут, - говорит Виктория 30 июля.

Как отметили медики, вакцина размораживается порядка 15 минут. Бердчанин дождался разморозки, привился и вернулся на работу. Вакцинация затянулась на 50 минут.

Доктор не принимает пациентов
Доктор не принимает пациентов

Напомним, массовая вакцинация стартовал в России с 19 января 2021 года.

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