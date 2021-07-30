Небесной красоты картинки в день чудотворной Калужской иконы Божией Матери и искренние слова 31 июля

Пусть Калужская икона
Божьей Матери даст радость,
Пусть утешит, успокоит,
Чтоб печалей не осталось!
Сохранит в путях-дорогах,
Сбережёт любовь, уют,
Пусть успехов будет много,
А мечты не подведут!
***
Икона Божьей Матери Калужской
Пусть защитит навек тебя от бед,
И станет жизнь волшебной, доброй сказкой,
Здоровье будет крепким на сто лет!
И Божья Матерь силою небесной
Пусть по судьбе легко тебя ведёт,
И в сердце твоём вере будет место,
И в каждом дне хорошее всё ждёт!
Пусть Калужская икона,
В сердце веру сохранит.
И любовь пусть будет в доме,
Семья крепкой как гранит.
Защитит от бед, недугов,
Сил дарует и тепла.
Твои помыслы наполнит,
Творить добрые дела.
***
Пусть Калужская Божья мать
Вам поможет не унывать,
Не отчаиваться, не грустить,
Всех на свете теплее любить!
Пусть терпение, веру даст,
Чтоб надеяться в трудный час.
Вам — здоровья, и всей семье,
Чтобы был только мир на земле!
***
Поздравляю с Днём Калужской!
Пусть любовь стучится в дом,
Согревает сердце ласка,
Расцветает всё кругом.
Крепнет дружба и здоровье,
Счастье светится в глазах,
Нежность душу пусть укроет,
Будто в самых добрых снах!
Источник: pozdravok.ru