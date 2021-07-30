Небесной красоты картинки в день чудотворной Калужской иконы Божией Матери и искренние слова 31 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Небесной красоты картинки в день чудотворной Калужской иконы Божией Матери и искренние слова 31 июля

9:19:007/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Пусть Калужская Божья мать вам поможет не унывать, не отчаиваться, не грустить, всех на свете теплее любить!

31 июля - День Калужской Иконы Божьей Матери
31 июля - День Калужской Иконы Божьей Матери

Пусть Калужская икона
Божьей Матери даст радость,
Пусть утешит, успокоит,
Чтоб печалей не осталось!

Сохранит в путях-дорогах,
Сбережёт любовь, уют,
Пусть успехов будет много,
А мечты не подведут!

***

Икона Божьей Матери Калужской
Пусть защитит навек тебя от бед,
И станет жизнь волшебной, доброй сказкой,
Здоровье будет крепким на сто лет!

И Божья Матерь силою небесной
Пусть по судьбе легко тебя ведёт,
И в сердце твоём вере будет место,
И в каждом дне хорошее всё ждёт!

31 июля - День Калужской Иконы Божьей Матери
31 июля - День Калужской Иконы Божьей Матери

Пусть Калужская икона,
В сердце веру сохранит.
И любовь пусть будет в доме,
Семья крепкой как гранит.

Защитит от бед, недугов,
Сил дарует и тепла.
Твои помыслы наполнит,
Творить добрые дела.

***

Пусть Калужская Божья мать
Вам поможет не унывать,
Не отчаиваться, не грустить,
Всех на свете теплее любить!

Пусть терпение, веру даст,
Чтоб надеяться в трудный час.
Вам — здоровья, и всей семье,
Чтобы был только мир на земле!

***

Поздравляю с Днём Калужской!
Пусть любовь стучится в дом,
Согревает сердце ласка,
Расцветает всё кругом.

Крепнет дружба и здоровье,
Счастье светится в глазах,
Нежность душу пусть укроет,
Будто в самых добрых снах!

Источник: pozdravok.ru

«Тебе должно быть стыдно!»: за что Навку просят наказать
Долгие годы скрывала: всплыла правда о диагнозе дочки Лолиты
Умные, но чудовищно мстительные: связываться с ними опасно
Всего одна фраза: Чехия поставила на место критиков парада в РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
И года не прожили: что разрушило брак Олешко
Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткиДень Калужской Иконы Божьей Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Молитесь иконе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
10:01:13 7/30/2021
Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
9:48:10 7/30/2021
Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
9:44:53 7/30/2021
Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
9:37:25 7/30/2021
На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
Самый распространенный симптом коронавируса у вакцинированных назвали ученые
9:34:36 7/30/2021
Самый распространенный симптом коронавируса у вакцинированных назвали ученые
КПРФ обжаловала в Верховном суде исключение Павла Грудинина из списков кандидатов в депутаты Госдумы
9:29:43 7/30/2021
КПРФ обжаловала в Верховном суде исключение Павла Грудинина из списков кандидатов в депутаты Госдумы
Пособие родителям-одиночкам: все вопросы и ответы по выплатам на детей от 8 до 16 лет
9:29:38 7/30/2021
Пособие родителям-одиночкам: все вопросы и ответы по выплатам на детей от 8 до 16 лет
Рецепт из баклажанов: Топ – 3 вкусных и быстрых блюд
9:20:03 7/30/2021
Рецепт из баклажанов: Топ – 3 вкусных и быстрых блюд
Небесной красоты в день чудотворной Калужской иконы Божией Матери и искренние слова 31 июля
9:19:00 7/30/2021
Небесной красоты в день чудотворной Калужской иконы Божией Матери и искренние слова 31 июля
Пособия для перенесших осложнения после прививки от коронавируса согласился повысить глава Минздрава
8:59:06 7/30/2021
Пособия для перенесших осложнения после прививки от коронавируса согласился повысить глава Минздрава
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в сундуке среди игрушекРебенок пошел спать, а утром бабушка не смогла найти внука в доме. Обратились в полицию. Мальчик задохнулся.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '