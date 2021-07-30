Когда придут первые холода - в августе или сентябре 2021 года?

Синоптики уже дали свой ответ на вопрос, который интересует очень многих - каким будет август и начало сентября в 2021 году.
Лето в этом году выдалось довольно жарким, однако без сюрпризов не обошлось. Практически во всех регионах России стояла и жара, и были проливные дожди, кое-где вызывающие затопление. Засушливая погода тоже долго держалась в некоторых регионах России и люди не могли дождаться дождя и свежесть.
Прогнозы на август также остаются довольно благоприятными для тех, кто любит тепло и жару. В большинстве федеральных округов России август ожидается с температурой чуть выше климатической нормы, дожди будет либо в пределах нормы, либо меньше, как например в Хабаровском крае и на востоке Сибири.
Жители Санкт-Петербурга ещё и в августе продолжат радоваться необычайно теплому лету, которое будет таким же и в Москве. Средняя температура воздуха в августе будет держаться на отметке + 28 градусов.
Аномальных похолоданий не будет ни в одном регионе России, как и критических осадков. Несмотря на такие прогнозы, синоптики всё-равно отмечают, что жаркие дни будут сменяться кратковременными похолоданиями, но жара будет преобладать.
В сентябре самая комфортная температура будет держаться на юге России. Это и понятно, потому что там привычно начинается бархатный сезон. Температура воды будет держаться на отметке + 25° будет, дневная температура будет держаться на отметке около плюс 30 градусов. Весь сентябрь будет солнечным теплым и уютным. Похолодает на юге России только к началу октября.
В Москве осень начнется точно по графику - к началу сентября температура днем изменится на плюс 22, температура ночью около плюс 15. К середине сентября столбики термометров будут показывать в среднем +18 градусов. Кратковременные дожди будут частыми, но не обильными. В целом, можно сказать что в Москве сентябрь будет пасмурным.
Примерно такую же погоду ожидает Санкт-Петербург.
В Сибири, что удивительно, начало сентября продержится с довольно тёплыми показателями, столбики термометров будут держаться на уровне плюс 22°, однако к окончанию первой декады сентября столбики термометров будут стабильно показывать плюс 10 плюс 12 градусов.