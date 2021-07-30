Обновленный список пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске
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Обновленный список пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске

4:04:147/30/2021Фото: pixabay
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С собой обязательно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Прививку можно сделать в любом из пунктов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Прививку можно сделать как в поликлинике так и в мобильных пунктах вакцинации. А к маломобильным жителям выезжают специальные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно:

— по телефонам call-центров поликлиник;

— на едином портале «Госуслуги»;

— по телефону единой регистратуры 124.

Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Информация о пунктах вакцинации также размещена на официальном сайте города Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/upload/press/pdf/2021-06-04_vaccination-points%20.pdf

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