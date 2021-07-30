Обновленный список пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Прививку можно сделать как в поликлинике так и в мобильных пунктах вакцинации. А к маломобильным жителям выезжают специальные прививочные бригады.
Записаться на вакцинацию можно:
— по телефонам call-центров поликлиник;
— на едином портале «Госуслуги»;
— по телефону единой регистратуры 124.
Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.
Информация о пунктах вакцинации также размещена на официальном сайте города Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/upload/press/pdf/2021-06-04_vaccination-points%20.pdf