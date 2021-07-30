Кто должен дать добро на полигон ТКО около кладбища Бердска – Минобороны или Минпромторг?
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Кто должен дать добро на полигон ТКО около кладбища Бердска – Минобороны или Минпромторг?

4:13:467/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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«ДОСААФ России», который управляет аэродромом, на запрос редакции «Курьер.Среда.Бердск» заявил, что он не в курсе того, что в с. Маяк будут строить мусорную свалку.

Техника и сторожка у дороги на полигон ТКО появились на месте будущего полигона летом 2020 года, позже их убрали
Техника и сторожка у дороги на полигон ТКО появились на месте будущего полигона летом 2020 года, позже их убралиполг
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Росавиация разрешила строить мусорную свалку у кладбища Бердска"Нам тут свалка не нужна": Жители села Маяк Искитимского района в ужасе от строительства полигона ТКО и требуют власть отменить решениеЕщё 230 новости

Эпопея со строительством полигона ТКО на земле с.Маяк Искитимского района пока продолжается. Будущая свалка территориально близка к кладбищу Бердска, СНТ «Марьин лог» и аэродрому.
Напомним, что документы на государственную экспертизу подает ООО «Полигон». И именно по результатам этой процедуры будет ясно, появится ли мусорка под боком у бердчан. Ранее общественная экологическая экспертиза вынесла вердикт, что в этом месте не может быть полигона.
Первоначально в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной правительством Новосибирской области, речь шла о проектной мощности в 120 тонн мусора в год на новом полигоне. В мае этого года объем снизили до 40 тысяч тонн, что узаконено новым постановлением губернатора Травникова.
Полигон ТКО будет строиться на условиях государственно-частного партнерства, инвестор вложит в него объемом 429 млн рублей.

Чья земля аэродром и кто должен давать разрешение на появление мусорки около аэродрома?
Еще с 2013 года идут разговоры о передаче земли Минобороны в пользование муниципалитета Бердска, как тогда планировали под строительство домов. Весной 2020 года появилась информация о том, что земля, на которой расположен аэродром, передается от Минобороны в ведение Минпромтрога.
Как ранее писал «Курьер.Среда.Бердск», именно Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» дал согласование на строительство полигона ТКО в с.Маяк.
Но как выяснилось, что им пообещали, что свалка будет закрытого типа и с мусороперерабатывающим заводом.
Главное ограничение для открытой свалки рядом с аэродромом - птицы, которые представляют серьезную угрозу для летчиков и пассажиров.
- Мы против открытой свалки из-за птиц, - рассказал 21 июля 2020 года редакции "Курьер. Среда. Бердск" заместитель директора СибНИА имени Чаплыгина Олег Лебедев. - они попадают в турбины самолетов, это опасно. Помните случай с "Жуковским"? Ему тогда пришлось срочно посадить самолет на поле, потому что в турбину попала птица. А возле открытой свалки птиц точно будет много.
-Если нас обманули - мы сможем поменять свое мнение и отменить решение, а если все так, как нам сказали, то ничего не противоречит никаким нормам, мы не будем иметь ничего против, - прокомментировал решение о строительстве полигона ТКО замдиректора СибНИА. Таким образом, если свалка окажется открытой, то разрешение на нее можно будет отозвать - вероятно, начнутся долгие суды. Но закрытая свалка - полетам не помешает.

Пока есть вопросы – ждем ответов
Редакция «Курьер.Среда.Бердск» получила выписку Единого государственного реестра недвижимости, из которой видно, что на 14 июля 2021 года земельный участок с кадастровым номером 54:32:010448:9, расположенный по адресу обл. Новосибирская, г. Бердск, воинская часть, 64189, принадлежит Федеральному государственному казенному учреждению «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации. Государственное право зарегистрировано бессрочно 9 июня 2012.
Возникает вопрос, а кто должен согласовывать строительство мусорного полигона? Тот, кто владеет землей? Это Минобороны. Возможно, есть заключенные договоры на аренду с правом принимать такие решения, кто возведение объектов, потенциально опасных для полетов?
Редакция отправила запросы в адрес Минобороны, СибНИА имени Чаплыгина, Минпромторга и ДОСААФ.

От ДОСААФ пришел ответ. Из него выяснилось, что на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010448:9 согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 г. N 1034-р (в редакции 04.05.2021) аэродромов совместного базирования Российской Федерации расположен аэродром Бердск экспериментальной авиации Минпромторга России. Из документа следует, что Федеральный орган исполнительной власти, организация, в ведении которых находится аэродром в Бердске – это Минобороны России и Минпромторг России.

А в графе «Федеральный орган исполнительной власти, организация, которым разрешено совместное базирование» перечислено несколько организаций:
1.ФСБ России открытое
2.АО "Авиакомпания "Сибирь"
3.Минобороны России федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина"
4. Негосударственное образовательное учреждение "Новосибирский авиационно-спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России".

- Посадочная площадка «Бердск-Южный» является собственностью Министерства обороны РФ и её развитие входит в их компетенцию. Мы не располагаем данными о предполагаемом месте расположения, площади и формате работы полигона ГКО, поэтому внесет ли это ограничения в режим полетов сказать сложно, - ответил и.о. председателя регионального отделения «ДОСААФ России» Новосибирской области Виталий Шадрин.

Можно пока лишь предполагать, а кто же должен давать разрешение на строительство полигона Минобороны или Минпромторг, который по факту еще не собственник земли? ФСБ? «Сибирь»? ДОСААФ?
Об ответах мы сообщим в ближайшее время.

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Кто должен дать разрешение на строку полигона ТКО около аэродрома Минобороны?

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