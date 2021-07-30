От коронавируса скончались 794 россиян за сутки на 30 июля

Сегодня, 30 июля, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией сообщил новую статистику по зараженным. Так, за минувшие сутки в стране выявили 23 564 новых заболевших в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 013 (8,5%) без клинических проявлений.
Также за минувшие сутки в стране умерли от ковида 794 человека.
Напомним, вчера, 29 июля в стране выявили 21 870 новых зараженных. Отметим, что вот уже несколько дней эта цифра продолжает снижаться. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано вчера в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье – 1325.
Также за вчерашние сутки в РФ подтверждены 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 156 977. В частности, в Москве - 79, Санкт-Петербурге - 64, Подмосковье и Краснодарском крае - по 30.