СК показал место крушения паралета с экипажем на аэродроме "Бердск-Центральный"

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с паралетом. как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный».
Предварительно установлено, что 29 июля 2021 года в дневное время в аэропорту Бердска проходили официальные всероссийские соревнования чемпионата России 2021 по спорту сверхлегкой авиации.
В ходе соревнований один из паралетов после выполнения заданного упражнения, при заходе в аэропорт совершил жесткую посадку, в результате чего экипаж получил телесные повреждения. Экипаж был доставлен в лечебные учреждения Новосибирской области.
Следствием отрабатываются версии случившегося – ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, пилоты совершали полет в рамках программы соревнований и при заходе на посадку, допустили ошибку пилотирования: пошли на посадку против ветра. В результате тележкой зацепились за землю. Паралет перевернулся. У одного спортсмена перелом шейки бедра, у второго компрессионный удар позвоночника. Оба были в сознании.
Для осмотра их доставили в городскую больницу.
Сами пилоты приехали на соревнования из Центральной России.
В региональном ГУ МВД на запрос редакции "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт происшествия.
Чемпионат начался 27 июля и продлится до 31 числа. На него съехались более 50 спортсменов.
Соревнования идут в трех категориях: навигация, полеты по маршруту с картой, экономия, подъемы с ограниченным количеством топлива и аэродромные - на скорость старта и точность при взлете и посадке.