СК показал место крушения паралета с экипажем на аэродроме "Бердск-Центральный"
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СК показал место крушения паралета с экипажем на аэродроме "Бердск-Центральный"

4:22:127/30/2021Фото: Следственный комитет
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Пилоты приехали на соревнования из Центральной России.

Инцидент произошел 29 июля

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с паралетом. как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный».

Предварительно установлено, что 29 июля 2021 года в дневное время в аэропорту Бердска проходили официальные всероссийские соревнования чемпионата России 2021 по спорту сверхлегкой авиации.

В ходе соревнований один из паралетов после выполнения заданного упражнения, при заходе в аэропорт совершил жесткую посадку, в результате чего экипаж получил телесные повреждения. Экипаж был доставлен в лечебные учреждения Новосибирской области.

Следствием отрабатываются версии случившегося – ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пострадавших увезли в больницу

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, пилоты совершали полет в рамках программы соревнований и при заходе на посадку, допустили ошибку пилотирования: пошли на посадку против ветра. В результате тележкой зацепились за землю. Паралет перевернулся. У одного спортсмена перелом шейки бедра, у второго компрессионный удар позвоночника. Оба были в сознании.

Для осмотра их доставили в городскую больницу.

Сами пилоты приехали на соревнования из Центральной России.

В региональном ГУ МВД на запрос редакции "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт происшествия.

Чемпионат начался 27 июля и продлится до 31 числа. На него съехались более 50 спортсменов.

Соревнования идут в трех категориях: навигация, полеты по маршруту с картой, экономия, подъемы с ограниченным количеством топлива и аэродромные - на скорость старта и точность при взлете и посадке.

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