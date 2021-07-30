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Многодетная мать в Петербурге брызнула в глаза перцовым баллончиком подростку

4:41:227/30/2021Фото: скрин с видео
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Ей не понравилось, что ее ребенка прогнали с карусели.

У женщины при себе был перцовый баллончик

В Питере произошел очередной конфликт, связанный с детьми. На этот раз многодетная мать набросилась на подростков. Как стало известно, женщина гуляла со своим ребенком. Он катался на карусели до тех пор, пока не пришли более старшие дети и не прогнали его. Женщина была этим недовольна и сделала им замечание. Как она утверждает, дети стали на нее нападать, тогда она применила перцовый баллончик, чтобы защититься.

В итоге, от баллончика пострадала одна девочка. Ее мать написала заявление в полицию. Но многодетную мать отпустили из отделения, так как у нее пятеро детей.

Один из подростков, который был очевидцем спора, утверждает, что женщина обматерила их.

- Мне и моим друзьям начала предъявлять женщина за то, что мы начали крутиться на карусели с ее ребенком. В итоге она нас обматерила. Мы решили пройти за ней, но когда мы дошли до машины, она моих двух подруг пшикнула перцовкой. Хорошо, что со второй все хорошо, но первой не повезло: ей стрельнули в глаза. Потом приехала полиция и скорая, - рассказал он.

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Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
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30.07
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