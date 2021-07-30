Водитель на Nissan съехал в море с берега и пропал

28 июля в районе населенного пункта Куртак произошел съезд машины в воду Красноярского моря.
Водитель - житель Красноярска не смог покинуть салон своей машины. Об этом стало известно из сообщения сотрудников Новоселовской спасательной станции.
Как рассказала супруга пропавшего, который находился за рулем Nissan Wingroad, ее 36-летний муж сдавал задним ходом на берегу водохранилища и съехал в воду. Из салона мужчине выбраться не удалось — он остался в автомобиле.
- Мы обследовали 8 часов акваторию на лодке с помощью эхолотов, там очень неоднородное дно: с берега глубина в одном месте сразу уходит на 6 метров. Максимальная глубина в месте утопления около 23 метров и ниже, — рассказали спасатели NGS24.RU.
В феврале 2021 года автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед на Красноярском море, всех пострадавших удалось спасти, автомобиль вытащили и передали владельцу.