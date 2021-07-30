Неблагоприятные даты для работы в огороде и саду по лунному календарю в августе 2021 года

Лунный календарь является верным помощником любого дачника и огородника, поскольку позволяет грамотно распределить свои силы и виды работ в течение месяца. Несмотря на то, что август является последним месяцем лета, работы в этот период становится всё ещё никак не меньше, чем весной и в самом начале лета.
До сих пор в это время можно сеять некоторые виды культур, которые имеют быстрые сроки созревания, например для того, чтобы обеспечить себя свежей зеленью. При наличии хороших и качественных теплиц можно высаживать в них некоторые культуры, которые благоприятно будет собирать уже поздней осенью.
Также к этому времени добавляется больше работы в саду, поскольку после уборки ягод и плодов с деревьев и кустарников, им требуется качественная санитарная обрезка, внесение подкормок и обильные поливы. Всегда актуальными остаются работы по прополке грядок, поливу, своевременному рыхлению и окучиванию культур. Также подходит благоприятное время для выкапывания корнеплодов, например, лука, чеснока и картофеля, которые уже пришли в состояние зрелости.
Помимо работ на земле, у дачников добавляется работа по закладыванию урожая на хранение, а также его консервации.
Каждый лунный день имеет свои рекомендации и запреты, однако в самые пиковые состояния луны, такие как новолуние и полнолуние, а также ближайшие к ним сутки, осуществление работ на земле, связанных с жизнедеятельностью растений, крайне нежелательно.
Самыми неблагоприятными днями для осуществления работ на даче и огороде в августе названы следующие даты: 7, 8, 20, 21 и 22 августа , а также 24, 25, 26 августа.