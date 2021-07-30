Пациентка убила соседку по палате прямо в больнице Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пациентка убила соседку по палате прямо в больнице Новосибирской области

4:56:127/30/2021Фото: pixabay
0

Она сильно ударила ее по голове камнем.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 63-летней жительницы, которую подозревают по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Выяснилось, что в июле этого года в одной из больниц области женщина поругалась с соседкой по палате. В какой-то момент подозреваемая схватила камень и ударила по голове свою оппонентку. К сожалению, последняя скончалась на месте от полученных травм. В настоящее время расследование продолжается. Следователями выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебные экспертизы. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Открыли границу, а сейчас недовольны: жалобы Турции на россиян
Долгие годы скрывала: всплыла правда о диагнозе дочки Лолиты
«Тебе должно быть стыдно!»: за что Навку просят наказать
убийство убила камнемударила по голове
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Еще 11 пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 30 июля
4:54:30 7/30/2021
Еще 11 пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 30 июля
Детские школы искусств Новосибирской области приводят в порядок по нацпроекту «Культура»
4:49:29 7/30/2021
Детские школы искусств Новосибирской области приводят в порядок по нацпроекту «Культура»
Многодетная мать в Петербурге брызнула в глаза перцовым баллончиком подростку
4:41:22 7/30/2021
Многодетная мать в Петербурге брызнула в глаза перцовым баллончиком подростку
От коронавируса скончались 794 россиян за сутки на 30 июля
4:38:58 7/30/2021
От коронавируса скончались 794 россиян за сутки на 30 июля
БердскС утра и до вечера в клинике "Санитас" можно сдать анализ крови на антитела к коронавирусу
4:23:47 7/30/2021
С утра и до вечера в клинике "Санитас" можно сдать анализ крови на антитела к коронавирусу
БердскСК показал место крушения паралета с экипажем на аэродроме "Бердск-Центральный"
4:22:12 7/30/2021
СК показал место крушения паралета с экипажем на аэродроме "Бердск-Центральный"
Когда придут первые холода - в августе или сентябре 2021 года?
4:20:36 7/30/2021
Когда придут первые холода - в августе или сентябре 2021 года?
БердскКто должен дать добро на полигон ТКО около кладбища Бердска – Минобороны или Минпромторг?
4:13:46 7/30/2021
Кто должен дать добро на полигон ТКО около кладбища Бердска – Минобороны или Минпромторг?
Обновленный список пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске
4:04:14 7/30/2021
Обновленный список пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске
Пьяная сибирячка жестоко расправилась со своим пожилым сожителем
3:57:27 7/30/2021
Пьяная сибирячка жестоко расправилась со своим пожилым сожителем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в НовосибирскеМать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего домаЭксперты предложили шесть эффективных и естественных решений для борьбы с назойливыми вредителями.Курьер Среда
Отменить
Почему покончил с собой Сергей Рукин в тире Новосибирска на глазах у инструктора. Подробности трагедииПогибший являлся индивидуальным предпринимателем. Он занимался изготовлением новейшего моечного оборудования. Исходя из открытых данных, у погибшего остался брат и племянницы из Краснодара. По некоторым данным, мужчина болел онкологией и был одинок.Курьер Среда
Отменить
9 дней после смерти: что это значит и как правильно поминать усопшихВ православной традиции поминовению усопших уделяется особое внимание. Несоблюдение традиций по религиозным писаниям может лишить покойного райской, а на родственников навлечь тяжкий грех.Курьер Среда
Отменить