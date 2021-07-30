Пациентка убила соседку по палате прямо в больнице Новосибирской области

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 63-летней жительницы, которую подозревают по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Выяснилось, что в июле этого года в одной из больниц области женщина поругалась с соседкой по палате. В какой-то момент подозреваемая схватила камень и ударила по голове свою оппонентку. К сожалению, последняя скончалась на месте от полученных травм. В настоящее время расследование продолжается. Следователями выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебные экспертизы. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.