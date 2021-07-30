Детские школы искусств Новосибирской области приводят в порядок по нацпроекту «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» завершается капитальный ремонт Детской школы искусств в Венгерове. В новом учебном году здание, которому почти 125 лет, примет в обновленных стенах восемь детских творческих коллективов. Губернатор проконтролировал ход ремонтных работ во время поездки в район.
В школе искусств уже проведены внутренние и внешние демонтажные работы, заменена кровля, выравнены полы, обустроен эвакуационный выход, модернизирована система отопления, частично облицован керамогранитом фасад здания, проведены электромонтажные работы, частично осуществлена внутренняя облицовка стен и потолков. Завершиться ремонт должен уже к середине августа.
Губернатор высоко оценил качество ремонтных работ, отметив, как важно уделять повышенное внимание объектам, реализуемым в рамках нацпроектов: каждый этап должен быть под контролем, каждый рубль, выделенный на ремонт, потрачен максимально эффективно.
Глава региона напомнил, что модернизация региональных и муниципальных ДШИ путём их капремонта и реконструкции — новое направление в рамках нацпроекта, которое стартовало только в этом году. И принципиально важное для нашего региона. В Новосибирской области 30 из 177 зданий, в которых размещены школы искусств, нуждаются в ремонте.
В этом году в рамках нацпроекта «Культура» начали ремонт восьми из них. Шесть будут отремонтировано к концу текущего года, еще в двух в связи с большими объёмами работ ремонт будет продолжен в 2022 году. Работы ведется под контролем Правительства региона.
В текущем году в программу капитального ремонта национального проекта «Культура» включены Детская музыкальная школа №5 Новосибирска, Посевнинская детская школа искусств Черепановского района, Линевская детская школа искусств Искитимского района, Куйбышевская детская художественная школа, Куйбышевская детская школа искусств, Маслянинская детская школа искусств, Детская школа искусств «Радуга» Татарского района, а также Детская школа искусств Венгеровского района. На проведение этих работ направлено почти 80 млн рублей, из них 60,8 млн рублей – из федерального бюджета. За три года – с 2021 по 2023 – из федерального бюджета Новосибирской области планируется направить порядка 280 млн рублей на реализацию этого направления.
«Модернизация детских школ искусств позволит нам значительно улучшить условия для успешного развития и обучения одарённых детей и подростков, предпрофильного обучения для подготовки кадров в сфере культуры и искусства. Обновлённые образовательные учреждения будут отвечать всем современным – в том числе, лицензионным – требованиям для обучения по предпрофильным программам», – сказала министр культуры региона Наталья Ярославцева.
Напомним, что Новосибирская область является инициатором включения направления модернизации ДШИ в нацпроект «Культура». Губернатор Андрей Травников внёс это предложение на заседании Госсовета в ноябре 2018 года в Крыму и озвучивал данный вопрос на заседании коллегии Минкультуры России в 2019. Позже вышло поручение Президента России, которое в итоге вылилось в новое направление нацпроекта для всей страны.
Подводя итоги посещения Детской школы искусств, Андрей Травников подчеркнул: Новосибирская область остаётся культурным центром сибирского региона. Каждый год образовательная система культуры – школы искусств, музыкальные и художественные школы – открывают сотни юных дарований. Более десяти лет подряд ребята выводят Новосибирскую область в число лидеров в Дельфийских играх. Новое направление нацпроекта, уверен Губернатор, позволит готовить ещё больше юных талантов, укрепит позиции региона как культурного центра.