Столото в тираже 1399 "Русского лото" 1 августа 2021 года разыграет 800 млн, 10 загородных домов и денежные призы

Джекпот
800 000 000 ₽
Мечтаете о собственном загородном доме? «Русское лото» может осуществить вашу мечту. В выходные разыграем 10 загородных домов. Также вы можете выиграть Джекпот 800 миллионов рублей и другие денежные призы. Испытайте удачу — купите билеты!
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 31 июля.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 1 августа, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 рублей.
Источник: stoloto.ru