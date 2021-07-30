Еще 11 пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 30 июля

По данным оперативного штаба на утро 30 июля в регионе зарегистрировано 52 511 случаев коронавируса (+202 за сутки), в том числе у 3 820 детей. 44 603 пациента выздоровели (+111 за сутки).
Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 49, 56, 60, 62, 66, 68, 71 и 74 лет и женщины в возрасте 54, 66 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 329 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 110 пациентов, в том числе 51 ребенок.
В отделениях реанимации находятся 371 человек. На ИВЛ – 51 пациент.