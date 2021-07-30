Из-за медузы перевернули катер и чуть не утонули туристы в Крыму
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Из-за медузы перевернули катер и чуть не утонули туристы в Крыму

5:06:507/30/2021Фото: ГУ МВД
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На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Они вытащили людей из воды и доставили на берег. Пострадавших нет.

Всех тонущих спасли

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от жительницы Севастополя о том, что в районе «грота Дианы» затонуло маломерное прогулочное судно, на борту которого находились отдыхающие.

На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники Севастопольского линейного отдела и представители Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе опроса пострадавших и капитана маломерного судна было установлено, что во время морской прогулки на расстоянии около 10 км от береговой линии, в районе мыса Фиолент, люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде.

На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Они вытащили людей из воды и доставили на берег. Пострадавших нет.

Катер береговой охраны ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю отбуксировал к берегу судно.

В данный момент, по факту произошедшего, транспортной полицией и следователями Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю проводи

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