Из-за медузы перевернули катер и чуть не утонули туристы в Крыму

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от жительницы Севастополя о том, что в районе «грота Дианы» затонуло маломерное прогулочное судно, на борту которого находились отдыхающие.
На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники Севастопольского линейного отдела и представители Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
В ходе опроса пострадавших и капитана маломерного судна было установлено, что во время морской прогулки на расстоянии около 10 км от береговой линии, в районе мыса Фиолент, люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде.
На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Они вытащили людей из воды и доставили на берег. Пострадавших нет.
Катер береговой охраны ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю отбуксировал к берегу судно.
В данный момент, по факту произошедшего, транспортной полицией и следователями Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю проводи