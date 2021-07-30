Столото в тираже 453 "Жилищной лотереи" разыграет 1 августа 2021 последний коттедж в Крыму и 10 загородных домов
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Столото в тираже 453 "Жилищной лотереи" разыграет 1 августа 2021 последний коттедж в Крыму и 10 загородных домов

7:06:587/30/2021Фото: pxhere.com
0

Денежный эквивалент коттеджа в Крыму — 10 000 000 рублей.

лотерея
Покупайте билеты — удача любит решительных

Суперприз
800 000 000 ₽

На подходе последний уникальный тираж «Жилищной лотереи»! Не упустите шанс выиграть коттедж в Крыму за 10 миллионов рублей и один из 10 загородных домов. Ещё вас ждут суперприз 800 миллионов рублей и множество других денежных призов. Покупайте билеты — удача любит решительных!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 31 июля.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 1 августа, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 8:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 рублей.
Денежный эквивалент коттеджа в Крыму — 10 000 000 рублей.

Фраза «Суперприз 800 миллионов рублей» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Суперприз» в тиражах с № 451 (трансляция 18.07.2021) по 453 (трансляция 01.08.2021) включительно.

Источник: stoloto.ru

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