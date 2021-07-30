Пьяная росиянка душила свою годовалую дочь, била и снимала на видео

Жительница Волгоградской области избила свою годовалую дочь и сняла все на видео. Как стало известно, за женщиной уже год наблюдают инспекторы ПДН. Она воспитывала ребенка без отца, при этом не работала, злоупотребляла алкоголем, а также вела аморальный образ жизни. Также она нормально не кормила девочку и не лечила.
А месяц назад она будучи пьяной, начала душить ребенка, а потом несколько раз ударила по лицу. Свои жестокие действия она снимала на видео, которое отправила отцу девочки. Женщина призналась в содеянном, пояснив, что так мстила мужчине за то, что он оставил ее одну с ребенком. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело.