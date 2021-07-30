Портрет в форме маршала СССР нашли у экс-начальника подразделения ГИБДД по Таганрогу

Почему покончил с собой Сергей Рукин в тире Новосибирска на глазах у инструктора. Подробности трагедии

Погибший являлся индивидуальным предпринимателем. Он занимался изготовлением новейшего моечного оборудования. Исходя из открытых данных, у погибшего остался брат и племянницы из Краснодара. По некоторым данным, мужчина болел онкологией и был одинок.

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