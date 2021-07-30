Портрет в форме маршала СССР нашли у экс-начальника подразделения ГИБДД по Таганрогу

Очередной коррупционный скандал произошел в России. На этот раз оперативники наведались ь с обыском в подразделения ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в дома высокопоставленных сотрудников автоинспекции, подозреваемых в коррупции.
Находки были крайне интересные. Например, у бывшего главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) Валерия Матвеева нашли его портрет в форме маршала Советского Союза. При этом изображенные на портрете ордена полностью повторяют ордена маршала Александра Василевского. Также у него в доме нашли множество купюр разных номиналов, причем были как рубли, так и доллары с евро.
Отметим, что местных силовиков подозревают в получении взяток. По версии следствия, в 2019 году работник автошколы и местный житель передали взятку в размере 190 тысяч рублей неустановленным лицам из МРЭО. За это в ГИБДД должны были обеспечить кандидатам успешную сдачу практической части экзамена по вождению.