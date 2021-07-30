Рецепт из баклажанов: Топ – 3 вкусных и быстрых блюд
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Рецепт из баклажанов: Топ – 3 вкусных и быстрых блюд

9:20:037/30/2021Фото: pxhere
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Никакой летний стол не обходиться без этих прекрасных овощей, напоминающих своим вкусном и ароматом южные края. Попробуйте приготовить баклажаны по эти рецептам и вы откроете для себя новый вкус.

баклажаны
Эти овощи очень любимы многими в летний период

Запечённая закуска из баклажанов и болгарским перцем, помидорами и сыром

Для приготовление этой закуски важно выбрать баклажаны и помидоры одного диаметра, чтобы нарезанные кружочки совпадали по размеру. Нам потребуется:


  • три баклажана,
  • три помидора,
  • две штуки болгарского перца,
  • 150г сыра,
  • зелень, соль и специи - по вкусу.

Овощи нужно нарезать кружочками, болгарский перец на квадратики примерно такого же размера. На противень выкладываются кружок баклажаны, сверху кусочек перца, сверху 1 кружочек помидора. Заполняем весь противень, сверху заливаем всю смесью, которое состоит из натертого на мелкой терке сыра, сметаны, рубленой зелени и специй. Запекать баклажаны будем в духовом шкафу 40 минут при температуре 180 градусов.

Баклажаны по-итальянски

Для приготовления этой необычной закуски нам понадобится три баклажана, пять помидоров, листики свежего зеленого базилика, один шарик моцареллы и пармезана около 30 граммов. Баклажаны нужно помыть, очистить, нарезать кружочками, слегка сбрызнуть растительным маслом и отправить их запекаться в духовку. Духовой шкаф включаем на температуру примерно 160 градусов, готовим баклажаны до того момента, пока они не станут мягкими.

Теперь готовим соус. Помидоры нужно блендером перемолоть в однородную помидорную массу. Её выливаем на сковородку, добавляем базилик, соль, любимые специи, сахар по вкусу. Варим соус до того момента, пока он не загустеет.

Берем форму для запекания. Первым слоем выкладываем баклажаны, затем соус из помидоров, затем кусочки моцареллы, и повторяем еще раз в том же порядке, пока форма не заполнится до верха.

Сверху заливаем все помидорным соусом и засыпаем натертым пармезаном. Форму отправляем в духовку на 20 минут, чтобы сыр расплавился, но постарайтесь не передержать и его, чтобы он не пригорел.

Овощные котлеты из баклажанов с сыром

Для приготовления этого вегетарианского блюда вам потребуется 1 кг баклажанов, 150г сыра, два кусочка ржаного хлеба, два яйца, панировочные сухари, соль перец и чеснок по вкусу, и немного молока.

Баклажаны предварительно нужно запечь в духовке до мягкости. Очищаем баклажаны от шкурки, в остывшую мякоть добавляем ржаной хлеб, предварительно замоченный в молоке, натертый на мелкой терке сыр, чеснок, добавляем соль и перец по вкусу.

После этого овощной фарш можно ещё раз взбить блендером до более гладкой и однородной массы. Если он получился слишком жидким, можно добавить панировочных сухарей. Далее из него формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях и жарим на сковороде, либо запекаем в духовке на пергаментной бумаге.

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