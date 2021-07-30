Труп звезды сериала "Марш Турецкого" пролежал 10 дней в его квартире
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Труп звезды сериала "Марш Турецкого" пролежал 10 дней в его квартире

5:52:177/30/2021
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Умершему актеру было 46 лет. Эксперты устанавливают причину смерти.

Михайлину было 46 лет

Российский актер Максим Михайлин скончался в возрасте 46 лет. Он известен своими ролями в сериалах "Марш Турецкого" и "Закон и порядок". За свою карьеру он снялся в 40 проектах.

Причина смерти пока не установлена. Но известно, что тело пролежало в квартире не менее 10 дней.

Тревогу забила подруга семьи актера. Она не смогла дозвониться до Михайлина и его матери. Тогда она обратилась в полицию.

Правоохранители приехали в квартиру на Мосфильмовской улице, взломали дверь и обнаружили тело умершего артиста.

Вызванные на место происшествия медики предварительно установили, что Михайлин скончался от естественных причин.

Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Началась проверка по факту гибели актера.

Тело отправили в морг, где эксперты должны установить точную причину смерти.

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