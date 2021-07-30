Убитая 15-летняя школьница могла быть любовницей подозреваемого полицейского
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Убитая 15-летняя школьница могла быть любовницей подозреваемого полицейского

6:10:397/30/2021Фото: samara.sledcom.ru
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42-летнего подполковника доставили в полицию, где он заявил, что сбил школьницу на машине, возвращаясь с рыбалки.

В Самарской области задержали полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки с которой он встречался

Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки замначальника третьего отдела угрозыска МВД Самары Антон Безчетвертев состоял с убитой в отношениях. Ранее их видели вместе в машине, принадлежавшей подозреваемому. Отношения, который продолжались некоторое время стали портиться, и несовершеннолетняя угрожала 42-летнему знакомому, что расскажет об их связи.

Данное поведение могло стать причиной убийства, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Тело 15-летней школьницы было обнаружено в Самарской области в поселке Петра Дубрава. Смерть наступила в результате пяти ножевых ранений, нанесенных в область шеи. Свидетели видели как неизвестный мужчина прижал пострадавшую к земле, потом сел в машину и уехал. Владельцем найденной полицейскими легковушки оказался замначальника отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП №3 УМВД России по Самаре Антон Безчетвертев, который заявил, что машиной пользуется его зять.

Подполковника доставили в полицию, где он заявил, что сбил школьницу на машине, возвращаясь с рыбалки. По его словам, он хотел поднять пострадавшую, но испугался криков прохожих и уехал.

Полицейский предполагают, что подполковник сбил девушку на машине и добил ее ножом, испугавшись, что она все расскажет. После убийства он поехал к реке, где утопил прицеп — его уже нашли с окровавленными штанами внутри. В настоящее время идут поиски ножа в реке.

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