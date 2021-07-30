Требования к обязательной вакцинации ужесточили в Петербурге: Где требуется 100% привитых сотрудников?

В Санкт-Петербурге ужесточаются ограничения из-за коронавируса. По распоряжению губернатора Александра Беглова вакцинироваться необходимо не 60% сотрудников сфер, связанных с общением с людьми, а 80%. Данный процент привитых сотрудников сферы услуг и чиновников должен быть представлен к 1 октября. С 15 октября на работу должны выходить вакцинированные сотрудники всех перечисленных сфер деятельности.
Со 2 августа приостановлено распоряжение о закрытии фуд-кортов, фуд-плейсов, торговли и оказании услуг на островках торговых центров.
- Также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия, — говорится в указе.
В данных организациях работать должно 100% вакцинированных сотрудников, исключение делается только тем, кто не ранее 6 месяцев назад перенес коронавирус.
Требования в фудкортам ужесточились — посетителей должно быть не более 1 человека на 4 квадратных метра, обязательно наличие раздельных входов и выходов для клиентов.