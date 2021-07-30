Можно ли пить воду из под крана?

В магазинах сегодня можно приобрести совершенно разную воду для ежедневного употребления. Как минеральной, так и бутилированной воды на выбор предоставлено очень много. Очень многие люди в своих домах устанавливают дополнительные фильтры, которые тоже могут быть совершенно разными и пьют воду, которая очищается непосредственно фильтрами.
Но вся эта вода, естественно, получается платной. Здесь возникает вопрос - действительно ли есть необходимость в дополнительном очищении воды либо в её покупке в магазинах.
Можно ли пить воду прямо из под крана?
Санитарные службы, в частности Роспотребнадзор, регулярно занимаются проверками качества водопроводной воды. В целым по всей России заявлено, что вода соответствует общепринятым санитарным нормам и совершенно безопасна для питья.
Однако даже в пределах одного города качество воды в кране может отличаться друг от друга. Это зависит от изношенности водопроводных труб в каждом отдельно взятом районе. Так же вода может отличаться и по регионам.
Так, например, в центральной части России вода имеет высокую концентрацию железа, на территории Сибири в воде содержится очень много кремния и марганца. На Алтае в воде присутствует слишком много сульфатов.
Понятно что любое превышение показателей могут вызвать проблемы со здоровьем. Самой чистой водой в России считается вода Москвы и Санкт-Петербурга, однако и в ней содержится много солей кальция и магния.
Если вы видите что в вашем чайнике образовываются накипь, это уже говорит о том, что в воде слишком много посторонних примесей.
Исходя из всего вышесказанного, можно смело утверждать, что покупная бутилированная вода является идеальным вариантом для ежедневного употребления в свежем виде. Но если вы употребляете немного воды в течение дня, то 2-3 стакана из-под крана точно не смогут ухудшить ваше состояние здоровья.
Выбор стоит за вами - покупать воду в бутылках или установить дополнительные фильтры у себя дома.
Скажем точно, что постоянное употребление минеральной воды тоже ничего хорошего вашему здоровью не сулит - в ней слишком много минералов и солей.