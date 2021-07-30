Можно ли пить воду из под крана?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли пить воду из под крана?

11:20:467/30/2021Фото: pxhere
0

В целым по всей России заявлено, что вода соответствует общепринятым санитарным нормам и совершенно безопасна для питья. Но так ли это?

вода
Многие в квартирах устанавливают дополнительные фильтры

В магазинах сегодня можно приобрести совершенно разную воду для ежедневного употребления. Как минеральной, так и бутилированной воды на выбор предоставлено очень много. Очень многие люди в своих домах устанавливают дополнительные фильтры, которые тоже могут быть совершенно разными и пьют воду, которая очищается непосредственно фильтрами.

Но вся эта вода, естественно, получается платной. Здесь возникает вопрос - действительно ли есть необходимость в дополнительном очищении воды либо в её покупке в магазинах.

Можно ли пить воду прямо из под крана?

Санитарные службы, в частности Роспотребнадзор, регулярно занимаются проверками качества водопроводной воды. В целым по всей России заявлено, что вода соответствует общепринятым санитарным нормам и совершенно безопасна для питья.

Однако даже в пределах одного города качество воды в кране может отличаться друг от друга. Это зависит от изношенности водопроводных труб в каждом отдельно взятом районе. Так же вода может отличаться и по регионам.

Так, например, в центральной части России вода имеет высокую концентрацию железа, на территории Сибири в воде содержится очень много кремния и марганца. На Алтае в воде присутствует слишком много сульфатов.

Понятно что любое превышение показателей могут вызвать проблемы со здоровьем. Самой чистой водой в России считается вода Москвы и Санкт-Петербурга, однако и в ней содержится много солей кальция и магния.

Если вы видите что в вашем чайнике образовываются накипь, это уже говорит о том, что в воде слишком много посторонних примесей.

Исходя из всего вышесказанного, можно смело утверждать, что покупная бутилированная вода является идеальным вариантом для ежедневного употребления в свежем виде. Но если вы употребляете немного воды в течение дня, то 2-3 стакана из-под крана точно не смогут ухудшить ваше состояние здоровья.

Выбор стоит за вами - покупать воду в бутылках или установить дополнительные фильтры у себя дома.

Скажем точно, что постоянное употребление минеральной воды тоже ничего хорошего вашему здоровью не сулит - в ней слишком много минералов и солей.

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Долголетие: ученые раскрыли одну из возможных причин
Что ждёт НАТО при давлении на РФ: британец объяснил одной фразой
5 признаков, что смерть уже близка
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ветеран жестко осадил НАТО за попытки оказать давление на РФ
Пять фраз врачей, после которых срочно беги к другому
Как отреагировал Хачанов на вопрос о флагах России
Хачанов в финале: Кафельников высказался по этому поводу
вода из-под кранаможно ли пить
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какую воду вы пьете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли пить воду из под крана?
11:20:46 7/30/2021
Можно ли пить воду из под крана?
Вход в бары и клубы россиянам моложе 21 года хотят запретить по ночам
11:01:15 7/30/2021
Вход в бары и клубы россиянам моложе 21 года хотят запретить по ночам
Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео
10:35:34 7/30/2021
Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео
Почему люди умирают от коронавируса после вакцинации, ответил доктор Мясников
10:24:08 7/30/2021
Почему люди умирают от коронавируса после вакцинации, ответил доктор Мясников
Категорические запреты в праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: как не навредить себе?
10:20:36 7/30/2021
Категорические запреты в праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: как не навредить себе?
Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
10:01:13 7/30/2021
Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
9:48:10 7/30/2021
Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
9:44:53 7/30/2021
Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
9:37:25 7/30/2021
На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
Самый распространенный симптом коронавируса у вакцинированных назвали ученые
9:34:36 7/30/2021
Самый распространенный симптом коронавируса у вакцинированных назвали ученые
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '