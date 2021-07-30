В огромной пробке стоит Бердское шоссе вечером 30 июля под Бердском: Люди рванули на пляж
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В огромной пробке стоит Бердское шоссе вечером 30 июля под Бердском: Люди рванули на пляж

6:26:197/30/2021Фото: vk.com
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Транспортный затор наблюдается в обоих направлениях. Но особенно плотно стоят авто в направлении Бердска.

Пробка на трассе под Бердском

Вечером 30 июля снова стоит в пробке Бердское шоссе. Это традиционное для пятницы явление. Жители Новосибирска стремятся после рабочей недели покинуть мегаполис. Поэтому в час пик многокилометровый затор наблюдается до самого Нового поселка в Бердске. Именно там располагается популярный пляж на Обском море.

Но наблюдается пробка и в обратном направлении - на выезде из Бердска. От моста через Бердь до железнодорожной станции Береговой. Видимо, и бердчане рванули на пляж.

В целом обстановка не бердских дорогах спокойная. На 18.15 наблюдаются небольшие пробки на выезде на трассу Р-256 с улиц. Первомайской и Химзаводской.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по традиции каждую пятницу новосибирцы маются в пробках в надежде искупаться в Новосибирском водохранилище.

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От редакции

Зачем из Бердска ехать на пляж, если вокруг вода?

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